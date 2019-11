Le secteur Postes Canada enregistre une perte avant impôt de 135 millions de dollars au troisième trimestre





La croissance du secteur des colis continue à un rythme plus lent qu'en 2018

OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 135 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, la baisse continue des volumes de courrier n'ayant été que partiellement compensée par la croissance du secteur des colis.

La perte avant impôt du secteur Postes Canada au troisième trimestre, qui a pris fin le 28 septembre, est de 40 millions plus importante que les résultats pour la même période l'an dernier. Pour les trois premiers trimestres de 2019, Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 162 millions de dollars. La perte avant impôt depuis le début de l'année représente une amélioration de 108 millions de dollars par rapport à la même période en 2018, où ont été enregistrés des coûts non récurrents importants liés à l'équité salariale pour les factrices et facteurs ruraux et suburbains.

Les revenus de Postes Canada se chiffrent à environ 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une baisse de 44 millions de dollars, ou 2,8 %, par rapport au troisième trimestre de 2018. Depuis le début de l'année, les revenus ont totalisé environ 4,8 milliards de dollars, soit une baisse de 71 millions de dollars, ou 0,9 %1, par rapport aux trois premiers trimestres de l'an dernier.

Résultats du secteur Colis

Postes Canada demeure l'entreprise de livraison des colis du cybercommerce par excellence au Canada. Pour le troisième trimestre de 2019, les volumes de colis ont augmenté de 4 millions d'articles, ou 6,1 %, et les revenus ont augmenté de 22 millions de dollars, ou 3,9 %, par rapport au même trimestre l'an dernier. En ce qui concerne les colis du régime intérieur, la plus importante catégorie de produits, les volumes ont augmenté de 3 millions d'articles, ou 6,9 %, au troisième trimestre, et les revenus ont augmenté de 18 millions de dollars, ou 4,2 %, par rapport à la même période l'an dernier. Pour les trois premiers trimestres de 2019, les volumes totaux du secteur Colis ont augmenté de 11 millions d'articles, ou 5,8 %, et les revenus ont augmenté de 73 millions de dollars, soit 4,7 %, par rapport à la même période l'an dernier. La Société se prépare à livrer des dizaines de milliers de colis pour les Fêtes, la période la plus occupée de l'année pour le commerce en ligne.

Résultats du secteur Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel est composé principalement de lettres, de factures et de relevés. Pour le troisième trimestre de 2019, les volumes du secteur Courrier transactionnel ont baissé de 80 millions d'articles, ou 11,3 %, et les revenus ont diminué de 49 millions de dollars, ou 7,5 %, par rapport à la même période en 2018. Pour le service Poste-lettresMC du régime intérieur, la plus importante catégorie de produits, les volumes au troisième trimestre ont diminué de 76 millions d'articles, ou 11,3 % également, et les revenus ont diminué de 47 millions de dollars, ou 7,7 %, par rapport au troisième trimestre de 2018. Alors que les revenus et les volumes continuent de diminuer à cause de l'utilisation de solutions numériques, les taux de déclin enregistrés jusqu'à présent en 2019 s'expliquent en partie par la hausse des revenus et des volumes au cours des trois premiers trimestres de 2018 en raison des élections provinciales et municipales. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les volumes du secteur Courrier transactionnel ont baissé de 203 millions d'articles, ou 8,3 %, et les revenus ont diminué de 96 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à la même période l'année précédente. Le taux d'érosion du volume du courrier pour l'ensemble de l'année devrait s'atténuer au quatrième trimestre en raison des volumes supplémentaires générés par les élections fédérales.

Résultats du secteur Marketing direct

Au troisième trimestre, les volumes du secteur Marketing direct ont diminué de 32 millions d'articles, ou 2,9 %, par rapport à la même période l'an dernier, et les revenus ont diminué de 14 millions de dollars, ou 5,4 %. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, les volumes du secteur Marketing direct ont baissé de 175 millions d'articles, ou 4,5 %, et les revenus ont diminué de 42 millions de dollars, ou 4,6 %, par rapport aux trois premiers trimestres de l'an dernier.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 87 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2019, soit une augmentation de 38 millions par rapport à la perte avant impôt de 49 millions3 au même trimestre de 2018. Pour les trois premiers trimestres de 2019, le Groupe d'entreprises a enregistré une perte avant impôt de 37 millions de dollars, soit une amélioration de 109 millions de dollars par rapport à la même période de 2018. Les pertes pour le troisième trimestre et pour l'année jusqu'à maintenant sont attribuables aux pertes du secteur Postes Canada. Le secteur Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 41 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, un résultat identique à celui obtenu pour la même période l'an dernier. Pour les trois premiers trimestres de 2019, Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 105 millions de dollars, comparativement à un bénéfice avant impôt de 107 millions de dollars pour la même période en 2018.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1 Toutes les valeurs en pourcentage figurant dans le présent communiqué ont été rajustées en fonction du nombre de jours commerciaux. Les trois premiers trimestres de 2019 comptaient un jour ouvrable de moins que la même période en 2018.

2 Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovaposte Inc.

3 Tous les montants pour l'exercice 2018 du Groupe d'entreprises de Postes Canada ont été retraités à la suite de l'adoption de normes comptables nouvelles ou modifiées.

