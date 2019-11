Pour un plus grand accès aux services gouvernementaux partout au Québec - Le ministre Jean Boulet annonce l'accélération du déploiement des bureaux de Services Québec pour offrir un guichet unique de services au bénéfice de la population

Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Fonds vert, une contribution financière non remboursable de 7,9 millions de dollars afin d'appuyer le projet mobilisateur Intégration d'équipements et de technologies sur véhicules lourds...

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'accélération du déploiement des bureaux de Services Québec, lequel sera complété d'ici l'été 2020....