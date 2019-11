David Chaum fait part d'un dossier technique sur le xx network





AMSTERDAM, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- David Chaum a fait part aujourd'hui de la prochaine parution d'un livre blanc sur le xx network et d'un dossier technique sur Praxxis, apportant des détails et des perspectives approfondies sur le xx network et le xx coin, chaîne de blocs et cybermonnaie révolutionnaires optimisées par la technologie Elixxir et Praxxis.

Chaum a décrit les caractéristiques principales du protocole d'algorithmes de consensus du xx network, dont une initialisation quantique sécurisée sans confiance, un germe aléatoire non manipulable, un échantillonnage d'endosseurs de taille constante et des signatures compactes de groupes quantiques sécurisés offrant une efficacité sans précédent.

Lorsqu'il est associé à la technologie Elixxir de déchiquetage des métadonnées, le xx network produit une sphère numérique protégée où les gens peuvent partager des idées, vendre des produits et des services, et échanger de la valeur en préservant sûreté et confidentialité. Ces documents devraient être disponibles la semaine prochaine.

« Le xx network et le xx coin donneront aux particuliers les moyens de protéger leur vie privée et de choisir comment sont collectées les données concernant leur existence digitale, » a expliqué David Chaum. « Dans un monde où le respect de la vie privée est menacé par de grandes organisations puissantes, le xx network et le xx coin assurent un équilibre entre les particuliers et les puissances centralisées. »

Cette annonce a eu lieu à Amsterdam au Centrum Wiskunde & Informatica ('Institut national de recherches pour mathématiques et informatique'), lieu de certaines des recherches pionnières de Chaum en chiffrement et monnaie numérique. Cette conférence fait partie d'un événement de deux jours, lequel s'est également illustré par la remise à Chaum du titre de membre de la Dijkstra Fellowship .

À propos de David Chaum :

David Chaum est largement connu pour avoir inventé au début des années 1980 la première monnaie numérique, e-Cash, qu'il a par la suite déployée durant les années 1990 dans sa société DigiCash. Il a par ailleurs été récemment crédité d'avoir proposé la première chaîne de blocs décentralisée, sujet de son doctorat à Berkeley en 1982.

À propos de la xx collective :

La xx collective constitue la communauté mondiale appuyant les projets de David Chaum. Cette communauté rassemble plus de 4 800 membres qui l'ont rejointe pour assurer un accès rapide au xx messenger et autres informations et fonctionnalités du xx network. L'app xx collective est disponible sur iOS et Android afin de soutenir la participation au xx network en route pour MainNet.

À propos de Praxxis :

Praxxis est une devise numérique et un protocole d'algorithmes de consensus à la base d'une chaîne de blocs de pile pleine. Praxxis a été conçue et développée par WBM Corp. Sous la direction de William Carter, WBM Corp. est l'une des premières sociétés établies dans la Cayman Enterprise City aux îles Caïman. Carter est un informaticien possédant une vaste expérience des conceptions de systèmes, obtenue au fil de ses travaux sur l'espace de la chaîne de blocs, dans la recherche et développement en optique et précédemment au JPL (Laboratoire de recherche sur la propulsion par réaction) à Pasadena. L'équipe de WBM se compose de cryptographes, d'un personnel opérationnel et de professionnels du marketing. Les premiers travaux sur la chaîne Praxxis ont été réalisés à Privategrity Corporation dans la région de Los Angeles.

