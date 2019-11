Une ancienne secrétaire d'État française rejoint le conseil d'administration d'Eagle Genomics





- Delphine Gény-Stephann, ancienne secrétaire d'État française, rejoint le conseil d'administration d'Eagle Genomics

- Championne de l'industrie et de l'innovation, Delphine est nommée au poste d'administratrice non exécutive

- Apportant à l'entreprise sa vaste expérience, elle contribuera à la prise de décisions stratégiques d'Eagle Genomics en mettant l'accent sur de nouvelles zones géographiques

CAMBRIDGE, Angleterre, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Eagle Genomics a le plaisir d'accueillir Delphine Gény-Stephann au sein de son conseil d'administration. Championne des femmes dans les domaines de la technologie et de l'innovation, Delphine amène avec elle sa vaste expérience, ayant notamment été secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances au sein du gouvernement français.

Experte de l'innovation dans l'industrie

Delphine a déclaré : « Je suis honorée et enthousiaste à l'idée de rejoindre l'aventure Eagle Genomics. Les dirigeants industriels doivent aujourd'hui exploiter la puissance des données pour garder une longueur d'avance en matière de technologie et d'innovation. Positionnée au carrefour de deux bouleversements technologiques majeurs, à savoir l'intelligence artificielle et les sciences de la vie, Eagle Genomics est en mesure soutenir des innovateurs dans un large éventail de secteurs. »

Rejoignant le conseil d'administration au poste d'administratrice non exécutive, Delphine a auparavant été femme politique, haute fonctionnaire et cadre supérieure et détient un diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées.

Elle est également titulaire d'un MBA du Collège des Ingénieurs et a été vice-présidente de la planification et de la stratégie chez Saint-Gobain de 2014 à 2017.

Soutenir la croissance internationale

Anthony Finbow, président-directeur général d'Eagle Genomics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Delphine au sein de notre conseil d'administration. Sa connaissance du secteur et son expertise en matière d'innovation s'avèreront inestimables dans notre future prise de décisions stratégiques, alors qu'Eagle Genomics poursuit son expansion en France et à l'international dans les secteurs des soins personnels, de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé. »

En tant qu'administratrice non exécutive, Delphine contribuera à définir la stratégie d'Eagle Genomics en mettant plus particulièrement l'accent sur le développement de nouvelles zones géographiques et de nouveaux secteurs.

À propos d'Eagle Genomics

Eagle Genomics innove au croisement de la biologie, des sciences des données et de la bioinformatique afin de développer des solutions techniques et une architecture de l'information d'entreprise pour l'ère de la microbiomique et de la génomique.

La plateforme de découverte de connaissances d'Eagle Genomics, l'e[datascientist], utilise l'apprentissage automatique pour transformer des données brutes en informations exploitables qui aident à prendre des décisions scientifiques, permettant ainsi aux entreprises de produire des théories scientifiques plus crédibles et d'améliorer leurs processus de recherche et de développement et leur image de marque.

Les solutions intelligentes de gestion des données et l'expertise unique d'Eagle Genomics donnent accès à des informations qui permettent à de nombreuses entreprises internationales de sciences de la vie d'évaluer rapidement le potentiel d'un produit, d'accélérer la pénétration du marché, d'atténuer les risques et de réduire les délais de commercialisation dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des soins personnels et de la santé animale.

www.eaglegenomics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/768502/Eagle_Genomics_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033934/Delphine_Geny_Stephann.jpg

Communiqué envoyé le 22 novembre 2019 à 04:27 et diffusé par :