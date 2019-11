L'usine de fabrication de roulements SKF en France met en oeuvre la solution sans fil IO-Link de CoreTigo pour économiser de l'énergie





Une mise en oeuvre simple et économique optimise la maintenance et maximise l'efficacité opérationnelle

NETANYA, Israël, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- CoreTigo, un fournisseur de solutions industrielles critiques de connectivité sans fil, et SKF, un fournisseur mondial de premier plan de roulements, joints d'étanchéité, composants mécatroniques et systèmes de lubrification, ont annoncé leur collaboration au sein de l'usine SKF de Saint-Cyr-sur-Loire en France. Le projet comprend l'utilisation d'une solution sans fil d'économie d'énergie permettant à SKF une mise en oeuvre plus simple et plus rentable ayant un impact minimal sur la chaîne de fabrication.

Au sein de l'usine de fabrication de roulements de SKF en France, l'énergie utilisée pour l'air comprimé représente une part importante de la consommation totale d'énergie électrique. Une solution à l'échelle de l'usine est nécessaire pour surveiller toutes les machines utilisant de l'air comprimé afin d'assurer un débit optimal, d'éviter les fuites et de réduire le gaspillage. Le branchement des capteurs des machines au réseau constitue un défi en termes de coût et d'effort de mise en oeuvre.

La solution proposée permet une connexion sans fil simple et facile à mettre en oeuvre depuis le capteur de flux de chaque machine grâce à la solution sans fil IO-Link de CoreTigo. Un pont sans fil IO-Link est connecté à chaque capteur de flux industriel disponible dans le commerce. Une unité maîtresse sans fil IO-Link communique avec les ponts sans fil par liaison radio et relaie les données des machines vers le logiciel de visibilité CoreTigo (TigoInsights) sans besoin de reconfigurer les contrôleurs logiques programmables. Outre les données de flux, le système communique l'état de fonctionnement et le statut de disponibilité de chaque machine. La combinaison de données de flux et de données opérationnelles en temps réel permet d'améliorer les analyses et de détecter les fuites et les flux non optimaux. Les outils du tableau de bord et d'analyse TigoInsights permettent à SKF de visualiser les données partout dans l'usine, d'analyser des données pertinentes et de recevoir des alertes en temps réel.

Les avantages attendus de cette solution sont les suivants :

Une réduction annuelle de la consommation d'énergie pour la production d'air comprimé ;

Une réduction de la complexité de la mise en oeuvre et des coûts ;

Une amélioration des processus de maintenance ;

Une réduction des activités de maintenance non planifiée et des temps d'arrêt.

CoreTigo et SKF ont été mis en contact plus tôt cette année lors du challenge « Industrie du futur » dont SKF est l'un des principaux sponsors. Le challenge a pour objectif de faire émerger de nouvelles solutions technologiques et d'améliorer la performance et la qualité des services fournis dans les environnements industriels. Il a réuni plus de 200 participations de 47 pays, parmi lesquels 20 entreprises ont été sélectionnées pour la phase finale de mentorat. Faisant partie des 20 finalistes de la catégorie « Usines connectées », CoreTigo a été sélectionnée pour être parrainée par SKF, avec qui elle a travaillé en étroite collaboration. Cette relation a non seulement permis à CoreTigo de bénéficier du mentorat et des commentaires de SKF mais elle a été l'occasion pour cette dernière de comprendre que la technologie CoreTigo pouvait profiter à sa propre usine de fabrication à Saint-Cyr.

Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://atos.net/en/2019/press-release_2019_06_11/industry-of-the-future-challenge-2019-organized-by-arianegroup-atos-and-skf

« C'est un honneur pour CoreTigo de travailler avec un leader mondial et un fabricant innovant tel que SKF. », a déclaré Gabi Daniely, responsable de la stratégie et du marketing chez CoreTigo, « Il s'agit pour nous d'une étape importante vers la création d'un environnement industriel moins complexe, plus flexible et plus indépendant. »

À propos de SKF

SKF figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services d'assistance technique, de maintenance et de fiabilité, de conseil technique et de formation. SKF est présent dans plus de 130 pays et jouit d'un réseau de quelque 17 000 distributeurs à travers le monde. En France, SKF a généré un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et emploie près de 3 000 personnes en 2018. www.skf.fr

® SKF est une marque déposée du groupe SKF.

À propos de CoreTigo

CoreTigo est à la tête de la révolution de la communication critique sans fil sur le marché des applications industrielles de l'IdO. En réinventant les concepts de réseau et de connectivité existants, ses solutions réduisent la complexité des systèmes d'automatisation industrielle, créent un environnement de fabrication plus sûr, permettent d'accéder de manière flexible à des données plus pertinentes dans l'ensemble de l'entreprise et améliorent l'efficacité opérationnelle. Basée sur la norme IO-Link Wireless, la technologie de CoreTigo crée de la manière la plus fiable et la plus économique un monde industriel plus connecté qui ne dépend pas de câbles.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1033882/CoreTigo_Logo.jpg

Contact :

Gabi Daniely

Responsable de la stratégie et du marketing

+972-54-779-0466

gdaniely@coretigo.com

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 22:08 et diffusé par :