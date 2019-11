LightIntegra Technology nomme un nouveau membre au conseil d'administration





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 novembre 2019 /CNW/ - LightIntegra Technology a annoncé aujourd'hui la nomination, effective à compter du 21 novembre 2019, du Dr Andrew Heaton à son conseil d'administration. « Nous sommes heureux d'accueillir le Dr Heaton en qualité de nouveau directeur indépendant au sein du conseil d'administration de LightIntegra », a déclaré Bill Dubiel, président et chef de la direction. « Il ajoute une valeur inestimable à notre conseil d'administration grâce à son expérience de toute une vie dans le domaine de la médecine transfusionnelle et de la gestion des effets de la variabilité des produits plaquettaires entreposés et de leur relation avec les résultats des transfusions. Il rejoint LightIntegra à un moment passionnant. Nous poursuivons en effet nos efforts commerciaux pour créer une nouvelle approche de soins cohérente afin d'améliorer l'utilisation de l'une des ressources les plus précieuses de la vie... les plaquettes. »

« La disponibilité d'un test simple d'activation plaquettaire représente un développement passionnant dans un domaine de la transfusion où j'ai fait beaucoup de recherches dans le passé et constitue un élément je saurai appuyer en tant que membre du conseil d'administration de LightIntegra », a déclaré le Dr Andrew Heaton.

À propos de Dr Andrew Heaton

Le Dr Wm. Andrew Heaton offre des services d'enseignement et de conseil externes aux centres de transfusion sanguine et aux universités de la région de la baie. Entre 2009 et 2015, il a dirigé les services de transfusion des hôpitaux du Northwell Health System. Auparavant, il était directeur médical de Novartis Diagnostics (Chiron Corporation), responsable des affaires cliniques, réglementaires et scientifiques. Avant de se joindre à Chiron, il a été chef de la direction médicale de Vitalant (Blood Systems Inc.). Au cours des 14 années précédentes, il a dirigé le service du sang de la Croix-Rouge américaine (ARC) à Norfolk, en Virginie, et a été l'un des cinq inventeurs des solutions d'additifs plaquettaires.

Le Dr Heaton est diplômé en médecine du Trinity College de l'Université de Dublin et a suivi une formation en pathologie à l'Université du Cap en Afrique du Sud.

À propos de LightIntegra Technology, Inc. :

LightIntegra Technology est une société privée de diagnostic médical qui s'efforce de réduire au minimum la réfractarité des plaquettes. ThromboLUX, un test de routine pour les concentrés plaquettaires, permet d'identifier les unités de plaquettes les mieux adaptées à la prophylaxie et les unités les mieux adaptées à un usage thérapeutique. Cette technologie qui sauve des vies est utilisée pour répondre à un besoin du marché de fournir un test de diagnostic sûr, rapide et simple pour la détection des microparticules, pour évaluer la qualité des plaquettes ainsi que la relation avec la fonctionnalité post-transfusionnelle.

www.thrombolux.com , www.lightintegra.com

