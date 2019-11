Tourisme Montréal félicite l'honorable Mélanie Joly pour sa nomination





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal se réjouit de la nomination de l'honorable Mélanie Joly à titre de ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada. Le tourisme, industrie porteuse de richesses économiques pour les collectivités, est reconnu comme partie intégrante du développement économique. « Au nom du conseil d'administration de Tourisme Montréal et à titre personnel, je suis très heureux de constater que la ministre Joly conserve la responsabilité du tourisme. Son équipe peut continuer à compter sur notre entière collaboration dans le cadre de la stratégie fédérale en tourisme », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Par ailleurs, l'équipe de Tourisme Montréal salue la nomination de plusieurs ministres fédéraux issus du Québec et de la région métropolitaine : Marc Garneau, ministre des Transports; Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien; David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada; Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones; ainsi que Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec. La nomination de Jean-Yves Duclos au poste de président du Conseil du Trésor mérite également d'être soulignée.

