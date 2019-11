IDTechEx : comprendre les aspects rentables de la composante des véhicules électriques





BOSTON, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le marché des véhicules électriques rechargeables devrait connaître une croissance significative au cours des 10 prochaines années, et au-delà. Cela ne se limite pas uniquement aux voitures de particuliers, mais concerne également tous les moyens de transport, y compris les deux-roues, les véhicules utilitaires légers, le matériel agricole et d'autres véhicules.

Il existe des technologies de groupe motopropulseur unificatrices qui s'étendent à toutes ces catégories pour lesquelles l'avenir est très prometteur. IDTechEx organisera un forum dédié à ces sujets les 3 et 4 décembre à Stuttgart, en Allemagne. Parmi les technologies étudiées, il y aura :

Le stockage d'énergie

Le stockage d'énergie reste l'un des domaines clés du coût et du développement technologique des véhicules électriques.

Les batteries au lithium-ion vont rester la technologie dominante, mais des changements seront apportés à la cathode (comme pour la batterie NMC 811 qui commence à émerger), à l'anode (les batteries à anode riche en silicium, au-delà du battage publicitaire), ainsi qu'aux matériaux inactifs et à la fabrication. De plus, la prochaine génération sera étudiée, des batteries à l'état solide aux batteries au lithium-soufre en passant par celles au sodium-ion et autres combinaisons.

L'état des supercondensateurs sera comparé pour répondre à des questions comme : pourra-t-on atteindre les 100 Wh/kg ? Qu'est-ce qui ressort de la R&D et des laboratoires universitaires ? Et où en sera le marché ?

La gestion thermique

Demeurant le domaine souvent le plus négligé, la gestion thermique des batteries et des moteurs électroniques reste essentielle au succès commercial. À mesure que les exigences en matière de vitesse de charge et d'amélioration des performances se durcissent, des systèmes très efficaces sont requis.

IDTechEx prévoit que le refroidissement par liquide actif et réfrigérant soit la technologie dominante à moyen terme, mais aussi que le refroidissement par air soit encore adopté par de nombreux équipementiers et que les variantes à refroidissement par immersion voient leur potentiel augmenter.

Tout cela dans un contexte de peur croissante vis-à-vis de l'emballement thermique. L'évolution du paysage réglementaire avec l'éventuelle introduction de la « règle des 5 minutes » signifie qu'il faut tenir compte du contrôle, de la détection et du confinement.

Les moteurs

Les moteurs utilisés sont aussi constamment réinventés. Il existe de nombreux types de moteurs (IM, PMAC, SR, etc.) et différents emplacements possibles sur un véhicule (roue intérieure, moyeu de moteur, etc.), ce qui permet de varier les stratégies.

Dans le cadre de ce forum, le Dr Peter van Duijsen de l'Université de technologie de Delft donnera une présentation en tant qu'invité intitulée « Electric traction motors : technologies, constraints & possibilities » (Moteurs de traction électrique : technologies, contraintes et possibilités).

Exemple de diapo ? Business & Technology Insight Forums on Electric Vehicles and Energy Storage (Forums commerciaux et technologiques dédiés aux véhicules électriques et au stockage de l'énergie)

L'événement proposera 6 forums détaillés sur 2 jours. Les délégués peuvent réserver des forums individuellement en fonction de leurs besoins en matière de veille de marché. Les détails de chaque forum peuvent être consultés sur le site Web.

