Avis aux médias - Opportunité d'entrevue - Les élèves et les enseignants ont maintenant le pouvoir de sauver des vies : DEA et formation RCR dans toutes les écoles publiques du Québec





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation des soins avancés en urgence coronarienne du Canada (ACT) a le plaisir de vous inviter à l'annonce officielle de la clôture de sa campagne de financement pour doter d'un DEA chaque école secondaire publique du Québec. Lors de cet événement, la Fondation soulignera l'importance de former 68?000 élèves de la province non seulement en réanimation cardiorespiratoire (RCR), mais également sur le moment et la façon de se servir d'un défibrillateur externe automatisé (DEA). Deux mille enseignants sont déjà qualifiés comme instructeurs pour former les élèves de 3e secondaire.

QUAND : Vendredi 22 novembre 2019, à 10 h 30

OÙ : École Louise-Trichet 2800, boulevard Lapointe Montréal (Québec) H1L 5M1



QUOI : Annonce officielle de la clôture de la campagne de financement Présentation des objectifs de formation pour 68?000 élèves de 3e secondaire Remise du Prix de secourisme d'ACT aux enseignants qui ont sauvé la vie d'une élève Démonstration de RCR et de défibrillation par les élèves.

QUI : Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

D r Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)

D r Arsène J. Basmadjian, président de l'Association des cardiologues du Québec

Brian Heath, membre du conseil d'administration de la Fondation ACT, vice-président et gestionnaire général, Amgen Canada

À propos d'ACT

La Fondation ACT (Advanced Coronary Treatment) est l'organisme de bienfaisance national offrant une formation gratuite en réanimation cardiorespiratoire (RCR) dans le cadre d'un programme obligatoire dans toutes les écoles secondaires canadiennes. Fondée en 1985, la fondation a pour mission de promouvoir la santé et d'offrir aux jeunes Canadiens le pouvoir de sauver des vies. Le Programme de RCR et DEA (défibrillateur externe automatisé) au secondaire repose sur le modèle primé de partenariat et de soutien communautaire d'ACT.

