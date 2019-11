Dragonfly Therapeutics annonce une collaboration avec AbbVie pour les maladies auto-immunes et l'oncologie





Dragonfly utilisera sa plateforme TriNKETtm pour mettre au point des médicaments candidats destinés à des cibles multiples pour les maladies auto-immunes et l'oncologie. AbbVie reçoit des options exclusives pour accorder sous licence un certain nombre d'immunothérapies activatrices des cellules tueuses naturelles (NK) de Dragonfly.

WALTHAM, Massachusetts, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics («?Dragonfly?»), une société de biotechnologie développant de immunothérapies novatrices qui exploitent le système immunitaire inné pour traiter les maladies, et AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique mondiale fondée sur la recherche, ont annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche multicible visant à faire progresser un certain nombre de nouvelles thérapies immunologiques fondées sur l'activation des cellules NK pour des indications en auto-immunologie et oncologie.

Cette collaboration donne à AbbVie la possibilité de concéder sous licence des droits de propriété intellectuelle mondiaux exclusifs pour mettre au point et commercialiser des produits destinés à des cibles spécifiques développés à l'aide de la plateforme technologique TriNKETtm de Dragonfly.

«?AbbVie s'engage à offrir de meilleures options de traitement à ses patients en investissant dans des technologies et des plateformes révolutionnaires?», a déclaré Tom Hudson, M.D., directeur général adjoint, R&D et directeur scientifique chez AbbVie. «?L'équipe de Dragonfly a fait des progrès impressionnants dans le développement de sa plateforme et dans la démonstration du potentiel de sa technologie pour traiter une variété de maladies.?»

«?AbbVie est un leader mondial dans le traitement des maladies chroniques à médiation immunitaire et dans la transformation des normes de soins pour les personnes atteintes de cancer?», a déclaré Bill Haney, cofondateur et président-directeur général de Dragonfly. «?Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'AbbVie pour faire progresser de nouvelles options thérapeutiques pour les patients.?»

AbbVie versera à Dragonfly un paiement initial, des paiements d'étape en fonction de la réussite future ainsi que des redevances.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie TriNKETtm pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements anticancéreux révolutionnaires.

