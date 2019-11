Mercatus lance une innovation technologique pour les investisseurs du marché privé





Mercatus, la plateforme de données pour les investisseurs du marché privé, a lancé aujourd'hui sa technologie de nouvelle génération, portant la puissance des données et la modélisation flexible des investissements à un tout autre niveau pour les investisseurs privés d'aujourd'hui. Avec l'amélioration de l'interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités, la plateforme se démarque complètement des solutions technologiques traditionnelles et permet aux organisations de mieux gérer les défis complexes d'aujourd'hui :

Transparence totale des données du commanditaire au commandité en passant par la société de portefeuille jusqu'à l'actif sous-jacent Pleine mobilité : Environnement mobile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, de façon à ce que les gestionnaires d'actifs et de fonds puissent accéder aux données dont ils ont besoin pour prendre des décisions d'investissement précises, qu'ils se trouvent dans la salle du conseil ou à l'aéroport. Interface utilisateur de type consommateur ? un logiciel simple et intuitif. C'est ce que nous attendons des applications de notre téléphone mobile, alors pourquoi en serait-il autrement des logiciels d'entreprise ? Flexibilité à tous les niveaux pour que les clients puissent configurer leurs propres tableaux de bord ; fin des versements en menue monnaie, des honoraires de conseillers et des semaines d'attente pour les changements et les mises à jour.

« Nous avons été informés par le marché de toutes les frustrations et limitations associées aux systèmes logiciels rigides qui ne peuvent pas être configurés de manière dynamique pour refléter les changements rapides des affaires et leur complexité, ainsi que la nature composite des relations entre commanditaires, commandités, sociétés de portefeuille et actifs sous-jacents », a déclaré Jason Adams, vice-président des produits, chez Mercatus. « Nous avons donc accepté de relever le défi et de réorganiser notre plateforme de sorte à nous adapter véritablement aux activités de chaque client et à présenter les données et informations de la manière qui leur convient exactement. La tâche n'a pas été pas facile, mais nous avons adopté la bonne approche, et les retours des clients ont été vraiment positifs. »

Points forts de la nouveauté de Mercatus :

Générateur d'entités ? Répliquez vos hiérarchies métier complexes, en inscrivant notamment tous les sites, actifs, sociétés de portefeuille, investisseurs, partenaires, initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), suivi des incidents, etc. Créez et suivez facilement le mappage des relations « plusieurs à plusieurs » (aucun besoin de codage ni de faire appel à un conseiller) Structure View ? Plus besoin de créer manuellement une structure d'investissement complexe dans PowerPoint ou Visio. Le nouvel outil Structure View de Mercatus le fait automatiquement pour vous. Visualisation sur une carte ? Trouvez et gérez un nombre illimité de types d'entités à partir d'une seule vue, avec des images et des filtres personnalisables, pour faire ressortir ce qui vous intéresse le plus. Vitesse et mobilité ? parce que le travail ne s'arrête pas lorsque vous êtes en déplacement, et nous, non plus. Modélisation évolutive du portefeuille ? Agrégez et analysez facilement les flux de trésorerie mensuels, issus de vos modèles d'évaluation des placements à partir d'un seul et même endroit.

« Les inefficacités opérationnelles et les risques non atténués qui se dissimulent au sein de tant de grandes sociétés d'investissement me désolent. Les systèmes technologiques traditionnels ne sont tout simplement pas conçus pour gérer les complexités du marché actuel ; il est temps de passer à la vitesse supérieure », a ajouté Haresh Patel, PDG de Mercatus.

Mercatus offre une plateforme de données de bout en bout pour la gestion des actifs et des investissements. La plateforme Mercatus repose sur sa capacité à relier, à l'échelle de toute l'organisation, de manière dynamique et systématique les données, les flux de travail et les modèles, afin que les données, en étant exploitées et analysées efficacement, puissent donner lieu à des décisions d'investissement et à des rapports riches en données.

Détails et disponibilité

La nouvelle version de la plateforme de Mercatus est disponible dès aujourd'hui et est actuellement déployée pour les clients existants de Mercatus. Pour en savoir plus sur la dernière innovation de Mercatus, rendez-vous sur https://www.gomercatus.com/new-era/.

À propos de Mercatus

Mercatus est la plateforme de données et de technologie, destinée aux investisseurs du marché privé. Notre vision repose sur une transparence totale sur l'intégralité du cycle de vie de l'investissement et l'écosystème de l'investisseur. Parce que la vérité est dans nos données. Mercatus a bâti la première architecture de données mobiles, capable d'exploiter et de contrôler de manière systématique les données, les flux de travail et les modèles financiers, pour accélérer la croissance et atteindre l'excellence. Un grand nombre de fonds parmi les plus importants du marché privé international s'appuient sur Mercatus pour gérer plus de 540 milliards USD d'investissements multiactifs dans le monde. Mercatus fournit sa plateforme d'architecture de données, à l'avant-garde de la technologie, depuis son siège social dans la Silicon Valley, et ses bureaux à travers le monde. Pour de plus amples renseignements sur ce qui distingue notre approche, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

