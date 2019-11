Le Fonds de solidarité FTQ suspend les souscriptions par versements ponctuels jusqu'au 31 mai 2020

À compter d'aujourd'hui, 21 novembre 2019, et ce jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2020, le Fonds de solidarité FTQ n'acceptera plus les souscriptions par versement ponctuel. Les épargnants qui souscrivent par retenue sur...

Les soldes du 11.11 de Gearbest étant closes, la société a présenté quelques-unes des tendances et caractéristiques observées durant cette période promotionnelle. L'enthousiasme des utilisateurs pour les soldes du 11.11 est en pleine croissance Selon...

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'entrée en vigueur du Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité. Le Décret modifiant le Décret...