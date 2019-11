XPRIZE annonce une nouvelle compétition dotée à hauteur de 10 millions USD destinée à la préservation des forêts tropicales à travers le monde





Aujourd'hui, XPRIZE, le numéro un mondial dans la conception et l'organisation de compétitions incitatives visant à résoudre les plus grands défis de l'humanité, a officiellement lancé la compétition Rainforest XPRIZE de 10 millions USD. Les inscriptions sont désormais ouvertes aux équipes souhaitant participer à la compétition internationale sur une durée de quatre ans, qui appelle les investisseurs à créer une technologie capable d'identifier et de cataloguer la biodiversité des forêts tropicales, ainsi qu'à développer des connaissances susceptibles d'aboutir à une nouvelle bioéconomie au travers des forêts naturelles.

Les forêts tropicales demeurent sous-valorisées, ce qui a conduit à leur diminution rapide ces vingt dernières années. Les forêts tropicales, qui recouvraient autrefois 14 % de la surface terrestre de la planète, n'en recouvrent aujourd'hui que 6 %, d'après National Geographic. Plus précisément, la récente accélération de la déforestation de l'Amazonie, qui s'explique notamment par une exploitation forestière et minière illégale, ainsi que par une expansion agricole inefficace, accentue l'insécurité climatique à travers le monde. Tous ces facteurs augmentent l'urgence que constitue l'exposition de l'importance de la préservation de ces écosystèmes précieux au premier plan du discours international. Les connaissances de l'entière biodiversité doivent être libérées, de sorte que les sociétés privées, entreprises, gouvernements, particuliers, communautés locales et populations autochtones qui ont démontré leur engagement à préserver les forêts tropicales puissent les pérenniser au lieu de les détruire.

La compétition Rainforest XPRIZE récompensera les équipes qui auront développé une nouvelle technologie efficace permettant de capter la véritable diversité biologique des forêts tropicales, ainsi que d'accumuler des couches de données supplémentaires afin d'exposer l'importance de la protection des ressources naturelles qui s'y trouvent. Les méthodes actuellement utilisées pour identifier et cataloguer la biodiversité, notamment les études menées par l'homme sur place, la télédétection par satellite ou radar, ou une spectroscopie sophistiquée, ne permettent pas de collecter et rassembler à grande échelle les données nécessaires pour comprendre la pleine richesse des écosystèmes des forêts tropicales de manière durable. La compétition vise à accélérer une nouvelle bioéconomie, tout en impliquant les communautés autochtones et locales, ainsi que les institutions académiques locales, dans l'élaboration d'une solution. La compétition Rainforest XPRIZE est un appel à l'action pour contribuer à la préservation des forêts tropicales au travers du développement et de la mise en oeuvre d'une technologie transformatrice, évolutive et abordable.

Anousheh Ansari, PDG de XPRIZE, a déclaré : « En cette période de 25e anniversaire de notre organisation, il est opportun que nous marquions notre héritage en organisant un prix qui invitera les meilleurs talents à développer une technologie transformatrice afin d'associer des mécanismes incitatifs à la préservation des forêts tropicales du monde entier, non seulement pour notre génération, mais également pour les générations futures. »

« En dépit de leur importance dans le maintien de la vie sur Terre, les forêts tropicales sont sous-valorisées, dans la mesure où ne nous connaissons pas encore tout ce qui existe dans cet écosystème ancestral », a déclaré la directrice exécutive de la compétition Rainforest XPRIZE, Jyotika Virmani, Ph.D. « Je suis impatiente de découvrir les technologies innovantes qui émergeront de cette compétition, et qui nous permettront de mieux évaluer l'incroyable biodiversité. Notre objectif est que la compétition Rainforest XPRIZE fournisse une nouvelle compréhension et révèle le véritable potentiel des forêts naturelles, permettant ainsi aux communautés locales de mener la démarche afin que nous puissions tous vivre en harmonie avec ces magnifiques forêts tropicales. »

Les équipes de la compétition Rainforest XPRIZE développeront des technologies sophistiquées permettant d'inventorier la biodiversité des forêts tropicales de manière plus rapide, abordable, et avec une précision sans précédent au sein d'environnements complexes et inhospitaliers, afin de produire des connaissances qui sous-tendront l'utilisation durable et le bien-être des forêts naturelles. Les équipes pluridisciplinaires pourront utiliser des technologies émergentes telles que la robotique, la télédétection, les analyses de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, afin d'étudier la biodiversité, de surmonter les défis associés à un environnement inhospitalier, et de démontrer combien ces écosystèmes valent la peine d'être préservés.

Plus précisément, l'équipe gagnante étudiera la biodiversité à au moins trois niveaux de la forêt tropicale (forêt émergente, canopée, sous-bois, et sol forestier) pendant huit heures, afin de produire l'évaluation de biodiversité la plus complète, et utilisera ces informations et d'autres données pour produire le plus grand nombre d'observations en 48 heures. Ces observations pourront notamment inclure les nouvelles dépendances écologiques, les liens entre la biodiversité et le climat, les découvertes anthropologiques, ou encore les interactions sociétales durables avec la forêt.

La compétition s'étend sur sept mois d'inscription des équipes, et trois mois de soumission initiale de documents techniques. Une dotation totale de 10 millions USD sera octroyée pendant toute la durée du prix, avec jusqu'à 500 000 USD en prix bonus pour les approches innovantes envers l'identification des espèces. Des prix pour accomplissements majeurs seront également octroyés à jusqu'à 10 équipes finalistes qui atteindront les demi-finales.

Pendant toute la durée de la compétition, et à l'issue de la cérémonie de remise du grand prix, XPRIZE travaillera pour soutenir et développer l'impact du travail des équipes, ainsi que pour promouvoir la sensibilisation autour de la préservation des forêts tropicales.

La compétition Rainforest XPRIZE est basée sur la feuille de route baptisée Future of Forests Impact Roadmap. La Future of Forests Impact Roadmap identifie six domaines dans lesquels des découvertes révolutionnaires pourraient aboutir à un avenir favorable pour les forêts de la planète, un dans lequel les forêts vivent en harmonie au sein d'un environnement équilibrant un écosystème sain avec les besoins évolutifs de l'humanité, parmi lesquels la croissance économique, le progrès social et la stabilité politique.

La date limite pour l'inscription des équipes sur le site Web de XPRIZE est fixée au 30 juin 2020. Entre le 1er juillet 2020 et le 23 septembre 2020, les équipes pourront demander une inscription tardive, qui sera acceptée à la seule discrétion de XPRIZE. Pour en savoir plus et pour enregistrer votre intention de participer à la compétition, rendez-vous sur rainforest.xprize.org.

XPRIZE élabore et organise des concours dotés de plusieurs millions de dollars à l'échelle mondiale, visant à inciter le développement de découvertes technologiques qui mènent l'humanité vers un avenir meilleur. Les prix actuellement disputés incluent le NRG COSIA Carbon XPRIZE doté de 20 millions USD, l'ANA Avatar XPRIZE doté de 10 millions USD, et l'IBM Watson AI XPRIZE doté de 5 millions USD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xprize.org.

