Kiwi.com, un des leaders de la technologie de voyage, est en passe de devenir le premier « supertransporteur » mondial virtuel





FORT LAUDERDALE, Floride, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- À la conférence Phocuswright de Fort Lauderdale, Oliver Dlouhý, PDG de Kiwi.com, a déclaré : « Chez Kiwi.com, nous nous donnons trois ans pour mener à bien notre projet Virtual Global Supercarrier (supertransporteur mondial virtuel). »

Kiwi.com, société de technologie de voyage à forte croissance, a attiré tous les regards en devenant l'une des grandes innovatrices de ces dernières années. Grâce à des fonctionnalités comme NOMAD, qui rend la vie des voyageurs passionnés encore plus intéressante, la société veut maintenant fournir une solution de voyage complète, de l'inspiration initiale à la destination finale, à tout moment, quels que soient les points de départ et d'arrivée.

Ainsi, que le client souhaite réserver un voyage vers une destination tropicale ou un taxi pour se rendre à son restaurant préféré, il pourra le faire sur l'appli Kiwi.com.

Pour tous les modes de déplacement, avions, trains, autocars, services à la course ou même micro-mobilité citadine, Kiwi.com a pour objectif de toujours offrir le meilleur trajet d'un point A à un point B, n'importe où dans le monde.

Passer une éternité à rechercher la meilleure combinaison prix-billet n'intéresse personne. Kiwi.com fait tout le travail en reliant 3 500 aéroports et 1 000 gares (35 000 prochainement), et en assurant les correspondances grâce à la garantie exclusive Kiwi.com, qui couvre tous les frais en cas d'interruption de voyage.

En octobre 2019, Kiwi.com a également intégré Virtual Fare Types (types de tarifs passagers virtuels) à son processus de réservation. Le client peut ainsi bénéficier des mêmes conditions sur les plus de 750 transporteurs aériens et terrestres avec lesquels la société a conclu des accords. Ce nouveau produit, qui a reçu l'aval des clients, offre à ceux-ci plus de transparence vis-à-vis de Kiwi.com.

« L'offre de transport mondiale est extrêmement fragmentée. Il existe des milliers de transporteurs différents dans les conditions qu'ils proposent, les itinéraires qu'ils exploitent, les modes de paiement qu'ils acceptent et les langues qu'ils parlent. Kiwi.com comporte maintenant une couche virtuelle qui regroupe des contenus de transport du monde entier et les propose à ses clients sur une même plateforme, Virtual Global Supercarrier », déclare Oliver Dlouhý.

À PROPOS DE KIWI.COM

Fondé par Oliver Dlouhý et Jozef Képesi en 2012, Kiwi.com est un moteur de recherche en ligne qui permet aux utilisateurs de combiner les offres de transporteurs qui ne travaillent pas ensemble. Il est optimisé par son algorithme propriétaire (Virtual Interlining) qui autorise l'association de trajets aériens et terrestres de plus de 750 transporteurs, nombre d'entre eux n'ayant habituellement aucun accord, et s'accompagne de la garantie Kiwi.com, la meilleure du secteur. La société enregistre quotidiennement plus de 100 millions de recherches et emploie plus de 2 800 personnes dans le monde entier. En 2017, Kiwi.com est apparue à la 7e place sur la liste Deloitte Technology Fast 500 EMEA, devenant ainsi la société tchèque la mieux classée de toutes. Après ce premier succès, Kiwi.com est montée à la 5e place en 2018.

