Letko Brosseau votera contre la proposition de départ du Canada d'Encana

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau »), qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 4,0 % des actions en circulation d'Encana Corporation (« Encana » ou la « Société »), votera contre la proposition de départ du Canada vers les États-Unis d'Encana.

L'émigration d'Encana entraînerait son exclusion du S&P TSX et les investisseurs qui détiennent le titre via des fonds indiciels canadiens ou ceux dont la politique de placement se limite à des placements canadiens seraient alors contraints de vendre leurs actions d'Encana. Ces ventes accentueraient la performance récente du cours de l'action d'Encana qui affiche déjà une baisse marquée de près de 70 % depuis le 30 septembre 2018. L'action d'Encana se négocie actuellement à environ 2 fois le flux de trésorerie de 2019 et à 1,7 fois notre estimation des flux de trésorerie pour 2020, un niveau de valorisation bien inférieur à celui de ses pairs. La proposition d'Encana résulterait en une vente d'actions forcée pour certains investisseurs à un moment particulièrement inopportun, générant des pertes importantes. La Société soutient que de nouveaux investissements par des fonds indiciels américains remplaceraient ceux des actionnaires canadiens. Cette attente est au mieux hypothétique et elle est largement contrebalancée par la certitude de ventes forcées et de pertes majeures encourues par les investisseurs canadiens, dont plusieurs sont des actionnaires fidèles de longue date pour la Société et ses prédécesseurs.

Le déménagement proposé va à l'encontre des meilleurs intérêts d'Encana et reflète une profonde absence de préoccupation quant à la protection et l'amélioration de la valeur pour les actionnaires. De plus, Encana n'a entrepris, ni même semblé considérer, aucune démarche pour atténuer les conséquences défavorables pour la Société et ses investisseurs canadiens.

Pour ces raisons, Letko Brosseau est fortement en désaccord avec cette décision et votera contre cette proposition.

Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987 qui gère environ 27 milliards de $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

