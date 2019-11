Le Sommet du football social 2019 se tiendra à Rome en partenariat avec la Lega Serie A





Débats, réunions et réseaux dédiés au marketing numérique et à l'innovation dans le monde du football font partie du programme de la seconde édition du Sommet du football social qui se tiendra les mercredi 20 et jeudi 21/11/2019 au Stadio Olympico de Rome (ITA).

L'évènement, organisé par la start-up « Social Media Soccer » et la société numérique « Go Project », en partenariat avec la Lega Serie A, réunira 75 intervenants au cours d'une trentaine de conférences, débats et autres formats répartis en deux thèmes principaux :

? Le premier est dédié aux initiatives les plus significatives et originales dans les domaines du marketing numérique et de l'engagement des supporters.

? Le second est dédié aux processus de transformation numérique, à la technologie du sport, à l'eSports, à la blockchain et à d'autres projets innovants.

« La Lega Serie A est très consciente de la nécessité d'exploiter tous les nouveaux outils de marketing numérique pour devenir un leader en Italie et dans le monde. Le marché sur lequel nous souhaitons mettre un accent particulier est le marché de l'eSports qui est maintenant complètement intégré aux domaines clés du secteur sportif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : c'est un phénomène en croissance constante, capable de toucher un groupe cible de plus en plus vaste et transversal. À la Lega Serie A, nous sommes prêts à entrer sur le terrain et à y jouer un rôle prépondérant », a déclaré Luigi De Servio, PDG de la Lega Serie A.

