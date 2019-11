Le Gala EnviroLys 2019 : dix ans à célébrer l'expertise privée de l'économie verte





MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La 10e édition du Gala EnviroLys s'est tenue le lundi 18 novembre en présence de Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de Steven Guilbeault, député de Laurier-Ste-Marie et représentant du gouvernement fédéral ainsi que de Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, partenaire majeur du Gala EnviroLys, en plus de nombreux invités de marque. L'événement a réuni près de 500 personnes au centre Le Madison afin de souligner l'apport des entreprises privées à l'économie verte du Québec.

Pour la première fois, le CETEQ a décerné deux prix Personnalité EnviroLys. Un premier a été remis à Kim Thomassin, première vice-présidente Affaires juridiques et secrétariat à la Caisse de dépôt et placement du Québec et un second à Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure chez Cycle Capital Management, afin de souligner leur importante contribution en environnement et développement durable. Daniel Gaudreau, président de Gaudreau Environnement, a quant à lui reçu le prix Hommage Pierre-Lachance à titre posthume.

Lors de cette prestigieuse soirée, plusieurs prix ont été remis à différentes organisations pour souligner leur apport dans divers domaines en environnement, que ce soit pour leur innovation, leur création d'emplois, leur gestion des ressources humaines, leur gestion en santé et sécurité au travail, leur engagement communautaire, leur rayonnement à l'extérieur du Québec ou leur soutien au développement de l'économie verte.

Les finalistes, les lauréats et les lauréates ont été sélectionnés par un jury indépendant qui a étudié les différentes réalisations des entreprises candidates. Ce jury était composé de Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente Performance des opérations chez RECYC-QUÉBEC, Dominique Dodier, directrice générale d'EnviroCompétences, Isabelle Lessard, directrice générale de Via Prévention, Normand Gadoury, directeur, développement des marchés et technologies de tri chez Éco Entreprises Québec et Jean-Pierre Ménard, spécialiste en approvisionnement et contrats chez Héma-Québec.

Citations :

« Cette dixième célébration du Gala EnviroLys est la preuve qu'économie et environnement sont aujourd'hui indissociables. C'est un honneur de faire rayonner toute l'expertise privée de l'économie verte grâce à cette soirée », a affirmé Richard Mimeau, directeur général du CETEQ.

« Le Gala EnviroLys est une occasion de célébrer ce qui se fait de mieux dans l'industrie et de reconnaître l'innovation des entreprises de l'économie verte. Ce sont des entreprises qui travaillent, chaque jour, à développer l'économie du Québec et à assainir l'environnement », ont mentionné Martin Dussault et Geneviève Brisson, coprésidents du conseil d'administration du CETEQ.

Les lauréats et finalistes des prix EnviroLys 2019 :

Prix Personnalité EnviroLys

Honore une personnalité qui s'illustre ou s'est illustrée en environnement au Québec et/ou à l'international et a permis des avancées reconnues sur le plan de l'environnement.

Récipiendaires : Kim Thomassin, Première vice-présidente Affaires juridiques et secrétariat à la Caisse de dépôt et de placement du Québec

Andrée-Lise Méthot, Fondatrice et associée directeure chez Cycle Capital Management

Prix Hommage Pierre-Lachance

Honore une personnalité qui a contribué par ses accomplissements et son engagement au développement et au rayonnement de l'économie verte ou du CETEQ.

Récipiendaire : Monsieur Daniel Gaudreau, Président de Gaudreau Environnement, remis à titre posthume

Prix Rayonnement à l'extérieur du Québec

Récompense une entreprise s'étant démarquée au-delà des frontières du Québec dans le domaine des services à l'environnement.

Lauréat : Chamard stratégies environnementales

Finalistes : Groupe Labrie Enviroquip, Hoola One Technologies

Prix Santé et sécurité au travail

Récompense une entreprise en environnement qui se distingue par ses pratiques innovantes en santé et sécurité au travail (SST) avec, par exemple, un programme de prévention, ou une entreprise en environnement dont l'implantation de mesures en SST connait des résultats significatifs et positifs, et ce, toujours dans le but d'éviter ou de réduire les accidents du travail dans le cadre de ses opérations.

Lauréat : eCycle Solutions

Finaliste : Services Matrec

Prix Engagement communautaire

Récompense une entreprise en environnement ayant démontré un engagement exemplaire au service de sa communauté.

Lauréat : NI Corporation

Finalistes : CIMA+, Lafarge Canada,

Prix Création d'emplois et investissement

Récompense une entreprise ayant permis la création d'emplois dans le secteur de l'environnement ou investi dans l'économie verte québécoise.

Lauréat : CIMA+

Finaliste : Groupe C. Laganière

Prix Coeur Vert

Récompense une entreprise qui se distingue par ses pratiques en gestion des ressources humaines.

Lauréat : Boralex

Finaliste : Enviro Connexions

Prix Support au développement de l'économie verte

Récompense une entreprise de services-conseils, un fabricant, un fournisseur ou un laboratoire s'étant démarqué pour la qualité de son approche et de son support à l'industrie des services environnementaux.

Lauréat : Fondaction

Finalistes : ALIGO Innovation, BioService

Prix Innovation et protection de l'environnement

Récompense une entreprise en environnement ayant développé soit une approche novatrice, de nouveaux services, de nouveaux procédés ou une nouvelle technologie ayant des effets positifs sur l'environnement.

Lauréat - Projet : Sanexen services environnementaux et Avatek Immobilier

Lauréat - Technologie : Industries Machinex

Finalistes : Groupe Ungava, Mabarex, Solmatech, Tred'si, Veolia, Waste Management, Ramea phytotechnologies, Polytechnique Montréal et l'IRVB

Prix Projet vert ICI+

Récompense une institution, un commerce ou une industrie (ICI) dont l'activité n'est pas directement liée au secteur de l'environnement, mais qui participe à la protection de l'environnement par la mise en place d'un projet novateur dans une perspective de développement durable en lien avec sa mission.

Lauréat : Aéroports de Montréal

Finaliste : Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI), CRH Canada, Domtar, Groupe LML, Université McGill

Prix Mention du jury

Il s'agit d'une mention pour une entreprise finaliste qui n'est pas lauréate, mais qui s'est distinguée des autres candidatures et dont les initiatives méritent d'être soulignées.

Mention décernée à Hoola One Technologies

À propos du CETEQ

Le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) est l'association patronale qui regroupe les entreprises privées des principaux secteurs de l'économie verte québécoise. Les membres du CETEQ oeuvrent chaque jour, sur le terrain, à l'assainissement de l'environnement et emploient plus de 15 000 travailleurs pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards de dollars.

Le CETEQ a pour mission la promotion du développement durable et de l'expertise du secteur privé dans l'industrie de l'environnement. Il encourage également des standards de performance élevés et un contexte d'affaires concurrentiel propice à l'innovation et au développement de nouvelles technologies vertes. Pour plus d'informations, visitez ceteq.quebec.

