Communiqué spécial - Journée de l'entrepreneuriat féminin 2019 - Une étude de BDC prévoit un avenir prometteur pour les femmes entrepreneurs et examine leurs progrès





Principales conclusions :

Depuis 1976, le nombre de femmes entrepreneurs a augmenté 3 fois plus rapidement que celui des hommes entrepreneurs.

Plus du tiers de tous les entrepreneurs ayant démarré une entreprise en 2018 (39 %) était des femmes.

Aujourd'hui, les femmes représentent 28 % de tous les entrepreneurs, contre 11 % en 1976.

CALGARY, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée de l'entrepreneuriat féminin, BDC, la banque canadienne pour les entrepreneurs, poursuit son engagement à soutenir la croissance et la réussite des femmes entrepreneurs. Selon l'étude publiée de BDC, les femmes entrepreneurs représentent maintenant 28 % de tous les entrepreneurs au Canada et leur croissance est 3,1 fois plus rapide que celle des hommes. En fait, au cours des 40 dernières années, le nombre de femmes entrepreneurs a quadruplé.

L'étude a également révélé que les femmes entrepreneurs sont moins motivées par l'argent que les hommes. Les deux tiers (64 %) sont motivées par le désir de devenir leur propre patron; plus de la moitié (59 %) le font par passion; et 30 % le font pour contribuer positivement à la société.

« L'entrepreneuriat est en pleine croissance, principalement grâce aux femmes », indique Laura Didyk, vice-présidente et leader nationale de l'Entrepreneuriat au féminin à BDC. Aujourd'hui, nous soulignons la Journée de l'entrepreneuriat féminin, mais chaque jour à BDC, nous joignons le geste à la parole pour veiller à ce que les femmes aient les ressources dont elles ont besoin pour réussir et bâtir des entreprises prospères. »

Il est bien connu que les femmes font face à des obstacles différents de ceux des hommes lorsqu'elles démarrent et développent une entreprise, à savoir : un accès plus limité au financement et au capital, des réseaux de contacts plus petits, moins de mentors et des préjugés inconscients toujours fréquents. L'étude démontre que notre économie est plus forte lorsque plus d'entreprises sont détenues et exploitées par des femmes. Selon une nouvelle analyse du Boston Consulting Group (BCG), s'il y avait un nombre égal de femmes et d'hommes entrepreneurs, le PIB pourrait augmenter de 5 billions de dollars à l'échelle mondiale et de 80 milliards de dollars au Canada seulement.

Pour contribuer à la réussite des femmes, BDC s'est donnée comme priorité de les appuyer à chaque étape du développement de leur entreprise, de l'accès au capital à la recherche de réseaux, de mentors et de ressources. Au cours des trois dernières années, BDC a déjà doublé le nombre de femmes entrepreneurs qu'elle finance et, en 2018, s'est engagée à prêter 1,4 milliard de dollars à des entreprises dirigées par des femmes d'ici 2021. La même année, BDC a presque triplé la taille de son Fonds pour les femmes en technologie, qui est passé à 200 millions de dollars, ce qui en fait le plus important fonds de capital de risque au monde qui investit uniquement dans les femmes en technologie.

« Les femmes, ici au Canada et partout dans le monde, sont nettement sous-représentées et sous-financées dans les entreprises de technologie et les sociétés de placement, souligne Michelle Scarborough, associée directrice du Fonds pour les femmes en technologie. Nous ouvrons la voie à un plus grand nombre de femmes pour qu'elles assument des rôles de chef de file dans le domaine de la technologie et de l'investissement en capital de risque parce que les équipes de direction diversifiées sont meilleures pour les affaires. Notre investissement dans 25 formidables entreprises dirigées par des femmes jettent les bases d'une véritable communauté de soutien pour les femmes partout au Canada. »

De plus, BDC fait ce qui suit :

L'étude Le visage changeant de l'entrepreneuriat au Canada de BDC a été publiée le 22 octobre et est fondée sur des données relatives à l'entrepreneuriat ainsi que sur deux sondages nationaux. L'un a été mené auprès de 1 025 entrepreneurs canadiens et portait sur les compétences requises à leur réussite. L'autre a été mené auprès de 1 006 Canadiens et s'attardait à leur perception de l'entrepreneuriat.

Qu'est-ce que la Journée de l'entrepreneuriat féminin (JEF)?

La JEF est un mouvement mondial qui vise à célébrer et à soutenir les femmes entrepreneurs ainsi qu'à mettre en lumière certains de leurs défis. Le mouvement a commencé en 2014 par une reconnaissance aux Nations Unies, et la JEF est maintenant soulignée chaque année, le 19 novembre.

