Compter ses sous... ou la réalité d'une retraite plus modeste que prévu

Selon un sondage de la Sun Life, près de la moitié (47 %) des travailleurs canadiens pensent qu'ils courent sérieusement le risque d'épuiser leur épargne-retraite de leur vivant.

44 % prévoient de travailler à temps plein à 66 ans. 1

Près du quart (23 %) des retraités canadiens affirment avoir un mode de vie « modeste ».

TORONTO, le 19 nov. 2019 /CNW/ - Se préparer pour la retraite est une source réelle de préoccupations pour les Canadiens, qui craignent les soucis financiers. Selon le Baromètre Sun Life 2019, près de la moitié (47 %) des travailleurs canadiens pensent sérieusement courir le risque d'épuiser leur épargne-retraite de leur vivant. Une triste réalité pour près du quart des retraités (23 %), qui disent avoir un mode de vie « modeste ». Et 72 % des retraités estiment que la retraite n'est pas comme ils l'avaient imaginée, alors qu'ils suivent un budget serré et n'achètent que l'essentiel.

« Nous avons une perspective unique sur la façon dont les Canadiens perçoivent l'épargne pour leurs vieux jours. La plupart d'entre nous trouve ardu de gérer l'argent au quotidien. Dans ce contexte, il est difficile de penser à planifier et à épargner pour l'avenir, explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Pourtant, rencontrer un conseiller et lui parler de nos objectifs est un excellent début. Que ce soit pour voyager, rembourser un prêt hypothécaire ou profiter de la retraite, avoir un plan financier peut contribuer à nous mettre sur la bonne voie. »

Parmi les travailleurs canadiens, 75 % n'ont pas de plan financier et 44 % s'attendent à travailler encore à temps plein à 66 ans. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser à la retraite, et à s'assurer une tranquillité d'esprit. En matière de planification et d'épargne, agir et obtenir des conseils d'expert est profitable pour tout le monde, peu importe l'âge ou le revenu.

Parmi les répondants de plus de 66 ans qui travaillaient et qui décrivaient leur mode de vie comme « modeste », près des deux tiers (65 %) affirmaient devoir travailler plutôt que vouloir travailler (35 %). Ces personnes ne sont tout simplement pas prêtes pour cette étape de leur vie. La preuve, seulement 14 % d'entre elles disaient avoir un plan financier avant la retraite.

« La santé physique et mentale sont intimement liées au bien-être financier. C'est ce qui guide nos actions visant à simplifier la planification de la retraite et aider nos clients à générer de meilleurs résultats. Nous souhaitons que tous profitent au maximum des différents instruments d'épargne au travail mis à leur disposition, comme les régimes de retraite à cotisations déterminées, les REER et les CELI. C'est pourquoi, la Sun Life a conçu pour les employeurs des outils novateurs qui permettent aux employés d'améliorer la planification de leur retraite et contribuent à leur mieux-être. L'investissement tout au long de sa vie active a un énorme potentiel à long terme », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.



Voici des mesures que les Canadiens peuvent prendre aujourd'hui pour bâtir leur revenu de retraite :

Reconnaissez la valeur des conseils : Avec une planification globale, un conseiller peut apprendre à vous connaître et à cibler vos besoins uniques. Des conseils personnalisés vous aideront à gérer vos finances et à épargner pour l'avenir. Faites le premier pas - utilisez l'outil Trouver un conseiller pour trouver un conseiller près de chez vous.

Avec une planification globale, un conseiller peut apprendre à vous connaître et à cibler vos besoins uniques. Des conseils personnalisés vous aideront à gérer vos finances et à épargner pour l'avenir. Faites le premier pas - utilisez l'outil Trouver un conseiller pour trouver un conseiller près de chez vous. Profitez de l'argent qu'on vous donne : Chaque année, les Canadiens perdent des milliards de dollars d'épargne-retraite potentielle en ne profitant pas au maximum de la cotisation complémentaire de leur employeur.

Chaque année, les Canadiens perdent des milliards de dollars d'épargne-retraite potentielle en ne profitant pas au maximum de la cotisation complémentaire de leur employeur. Voyez vos petits pas faire des bonds de géant : De petits gestes posés maintenant peuvent avoir une grande incidence plus tard. Faites un budget et épargnez pour un projet à court terme, par exemple. La Sun Life offre une variété d'outils et de calculateurs pour vous aider à commencer.

À propos du sondage

Le Baromètre Sun Life 2019 est fondé sur les résultats d'un sondage mené par Ipsos entre le 28 mars et le 3 avril 2019. Un échantillon de 2 901 Canadiens tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos a été utilisé. Il comprenait un sous-échantillon de 2 151 travailleurs canadiens âgés de 20 à 64 ans et de 750 retraités canadiens âgés de 55 à 80 ans. Chaque échantillon (de travailleurs et de retraités) a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin d'assurer que leur composition reflète celle de la population selon les données du dernier recensement, et de fournir un échantillon probabiliste approximatif.

La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 2,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, avec un intervalle de crédibilité de ± 2,4 points de pourcentage pour les travailleurs et de ± 4,1 points de pourcentage pour les retraités. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

