Célébrations au Luxor pour la première mondiale de R.U.N le tout premier thriller d'action live du Cirque du Soleil





Les stars de Las Vegas au rendez-vous pour le lancement de cette nouvelle production

MONTRÉAL, 18 novembre 2019 /CNW/ - C'est hier soir, le 14 novembre 2019, à Las Vegas que l'Hôtel-Casino Luxor présentait R.U.N - le tout premier thriller d'action live produit par Cirque du Soleil.

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/players/fr-ca/8650351-luxor-celebrates-world-premiere-run-cirque-du-soleil/

Ce nouveau spectacle complètement différent de tout ce que le Cirque du Soleil a produit jusqu'ici, marque un tout nouveau et palpitant chapitre aux spectacles résidents de Las Vegas, avec une création inspirée des romans graphiques. Courses de motos, bagarres de clans, corps en feu et femmes de tête aux commandes : R.U.N est un roman graphique sur scène bourré de revirements de situations, de bagarres grandioses et d'action!

Les spectateurs furent propulsés dans un univers immersif dès leur arrivée dans le hall d'entrée. L'expérience a continué à l'intérieur de la salle où les effets spéciaux combinés aux performances humaines les ont tenus en haleine jusqu'à la fin. L'audience a pu suivre, de chapitre en chapitre, les aventures explosives de deux clans, dans lesquelles une jeune mariée déclenche une enfilade de poursuites, de combats et de cascades endiablées à travers un Las Vegas un peu différent du nôtre.

Avant que les spectateurs soient transportés dans le Vegas sous-terrain, la soirée a débuté avec un tapis rouge rempli de célébrités venues se joindre à la fête pour cette mémorable première. Parmi les invités, Tyler Bates, créateur de la musique du spectacle et compositeur des bandes sonores de "Atomic Blonde," "John Wick" ainsi qu'ancien guitariste pour Marilyn Manson; Robert Rodriguez, réalisateur des films "Sin City" et "From Dusk Till Dawn", entre autres, et qui a écrit le scénario de R.U.N, ainsi que le metteur en scène du spectacle, Michael Schwandt, créateur de la populaire émission "The Masked Singer'' du réseau FOX. D'autres personnalités connues se sont jointes aux festivités : Dana White, président de l'UFC; Kenny Aronoff , batteur pour John Fogerty et son confrère et bassiste James LoMenzo; Robert Mason, chanteur du groupe Warrant; Demetrious Johnson, performeur d'arts martiaux mixtes; des membres de l'équipe des Golden Knights de Las Vegas, tels que les joueurs Ryan Reaves, Deryk Engelland, Nate Schmidt, Alex Tuch, Cody Eakin, Cody Glass, Brayden McNabb, Tomas Nosek, Reilly Smith, Nicolas Roy et Nicolas Hague; Trevor Donovan, vedette de 90210; Gabriel Luna, acteur dans "Terminator 2: Dark Fate"; Goran Vi?nji?, acteur dans "ER"; Alexis Krauss, compositrice, activiste et chanteuse du groupe Sleigh Bells; Ricardo Laguna, professionnel de BMX; Manteo Mitchell, médaillé d'or olympique; Eivør Pálsdóttir auteure-compositrice-interprète féroïenne; ainsi que Blue Man Group et la distribution de FANTASY, têtes d'affiches en résidence au Luxor.

Après le spectacle, les invités furent dirigés vers un après-party dans le hall thématique où ils ont eu la chance d'assister à une prestation exclusive de Tyler Bates avec Eivør en guise de célébration pour cette remarquable première.

R.U.N est présenté au Théâtre R.U.N à l'Hotêl-Casino Luxor, du mercredi au dimanche à 19h et 21h30. Les billets sont offerts à partir de 69$ avant taxes et frais applicables. Ils peuvent être achetés au RUNLASVEGAS.com, en appelant au 1 (855) 706-5433, ou en personne à la billetterie de R.U.N à Las Vegas ainsi qu'au cirquedusoleil.com/run.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

R.U.N est la 47e production originale du Cirque du Soleil, une division du Groupe Cirque du Soleil, et son 10e spectacle fixe présenté à Las Vegas.

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Le Groupe emploie actuellement 4 500 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site www.legroupecirquedusoleil.com.

À propos du Luxor

L'un des hôtels les plus emblématiques de Las Vegas, la pyramide Luxor suscite la curiosité, tandis que l'intérieur fournit aux visiteurs autant d'émotion que d'intrigue. Le complexe hôtellier Luxor propose une grande variété de divertissements, notamment R.U.N, le premier thriller en direct produit par le Cirque du Soleil, Blue Man Group, la comédie hilarante de Carrot Top, la revue provocante pour adultes FANTASY et le lieu de compétition et de divertissement ultime HyperX Esports Arena. Combiné à une aire de jeu de 120 000 pieds carrés et à des restaurants éclectiques, L'Hôtel-Casino Luxor est une destination de voyage sans pareille. Luxor appartient à MGM Resorts International (NYSE: MGM).

Pour plus d'informations et pour réserver, visitez luxor.com, appelez gratuitement le 1 (877) 386-4658 ou retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.

