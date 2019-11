National Western Life choisit Equisoft pour accélérer sa stratégie de croissance





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft, chef de file mondial des solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui que National Western Life l'avait choisie pour effectuer le remplacement de son système central d'administration de polices d'assurance dans le cadre de ses initiatives de croissance numérique.

Pour ce projet de modernisation, Equisoft est mandatée pour l'intégration de la plateforme Oracle Insurance Policy Administration, ainsi que la prestation des services infonuagiques. Cette entente pluriannuelle couvre également un volet majeur pour assurer la migration de l'ensemble des données des polices d'assurance vie et de rentes des systèmes patriarcaux de la société.

« Pour nous moderniser et faire progresser nos initiatives de croissance, il nous fallait mettre en place un nouveau système central, indique Greg Owen, premier vice-président et chef de l'information de National Western Life. La flexibilité d'une solution moderne, configurable et évolutive telle que la plateforme d'Oracle nous a certainement impressionnés, et la vaste expérience d'Equisoft a contribué à nous convaincre. »

« Nous nous réjouissons de compter National Western Life parmi nos clients, déclare Mark DePhillips, premier vice-président, États-Unis chez Equisoft. Il n'y a pas de doute que cette société est résolue à passer au numérique. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe pour mener à bien ce projet d'envergure et aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. »

À propos de National Western Life

National Western Life Group, Inc. (la « Société ») est l'organisme d'attache de NWLIC, une société d'assurance vie par actions fondée en 1956 et proposant un vaste portefeuille de régimes d'assurance vie universelle, entière et temporaire ainsi que de produits de rentes. Cette dernière compte 284 employés et environ 27 000 agents, courtiers et consultants indépendants contractuels. En date du 30 juin 2019, la valeur totale de ses actifs consolidés s'élevait à 12,6 milliards de dollars, celle de ses capitaux propres, à 2,1 milliards et celle de ses assurances vie en vigueur, à 24,1 milliards.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières établies dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. Site Web : equisoft.com

