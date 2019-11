Un salon commercial et médiatique de renommée mondiale portant sur la technologie et l'automobile publie son programme complet





Le salon AutoMobilité LATM renforce son rôle de catalyseur des progrès de l'industrie en établissant un programme d'évènements sur quatre jours

Ce programme prévoit l'apparition spéciale du maire de Los Angeles, mais également la diffusion des dernières nouvelles, de discussions et de lancements de nouveaux véhicules

LOS ANGELES, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) a publié le programme complet du salon AutoMobility LAtm, au cours duquel les véhicules les plus modernes du monde seront dévoilés et des experts discuteront des défis et des opportunités urgents liés à la mobilité. Accessibles aux professionnels de l'industrie et aux médias, les évènements exclusifs auront lieu du 18 au 21 novembre, juste avant l'ouverture du Salon de l'automobile de Los Angeles le 22 novembre.

« AutoMobility LAtm est rapidement devenue une plate-forme de renommée mondiale pour aborder les problèmes critiques et les opportunités auxquels fait face notre secteur et d'autres industries connexes, notamment ceux de la technologie, du divertissement et des infrastructures », a déclaré la présidente du LA Auto Show® et d'AutoMobility LAtm, Terri Toennies. « Nous sommes fiers de fournir une plate-forme mondiale aux connaisseurs de la mobilité », ajoute-t-elle.

Un marathon de programmation aide à trouver des solutions pour l'infrastructure et l'adoption de véhicules électriques

Lundi 18 novembre : les lauréats du marathon de programmation d'AutoMobility LAtm seront révélés et se verrons décernés des prix d'une valeur totale de 20 000 dollars. Les lauréats auront été soumis à un processus de concours rigoureux centré sur l'amélioration de l'électrification dans quatre domaines essentiels : la recharge intelligente pour la planification de trajets, l'amélioration des performances, l'expérience à l'intérieur du véhicule et l'utilisation des données de localisation du véhicule. Le marathon de programmation d'AutoMobility LAtm de cette année est présenté par Amazon Web Services (AWS) et HERE Technologies, et coparrainé par SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. (une filiale de SiriusXM Holdings Inc).

Rencontre de cerveaux souhaitant repenser et redéfinir la mobilité

Mardi 19 novembre : Les leaders du secteur comme Alexa Automotive sur Amazon, Canoo, Faraday Future, Kroger Co., NIO, Porsche Cars of North America, Zoox, entre autres, aborderont de grands thèmes concernant l'avenir des transports. L'intelligence artificielle, l'autonomie, l'électrification, la micromobilité et les modèles d'abonnement figureront parmi les nombreux thèmes essentiels qui seront abordés dans le cadre de conversations informelles, de panels et de conférences de presse. Ils seront animés cette année par Joann Muller et Alison Snyder de Axios.

L'un des plus grands rassemblements de véhicules modernes de l'histoire du salon, dont presque la moitié sont des véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables

Mercredi 20 novembre : Les annonces et les révélations de véhicules très attendues marqueront la journée. L'une des plus grandes gammes de véhicules modernes devrait être présentée au salon ce 2019. Plus de 65 véhicules modernes de constructeurs automobiles comme BMW, Hyundai, Porsche, Toyota et Volkswagen seront exposés, dont 40 % seront des modèles entièrement électriques ou hybrides rechargeables. Une intervention spéciale du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, l'édition 2019 de l'évènement Motoring Invitational Powered by Dodge d'AutoMobilité LAtm et des annonces de prix par Hispanic Motor Press et North American Car, Utility and Truck of the Year complèteront la journée.

Des évènements portant sur l'écologie, le réseautage et d'autres activités connexes complèteront la semaine

Le jeudi 21 novembre, AutoMobility LAtm complètera la semaine avec des annonces de prix écologiques, une bonne manière de conclure le programme avec des révélations de carburants alternatifs et des conversations centrées sur la durabilité. Le programme complet sera conclu par les évènements annexes auxquels AutoMobilité LAtm prête sa plate-forme dans le but d'offrir aux participants la possibilité de voir en direct les leaders de l'industrie en matière de conception, de marketing et de sécurité. Les évènements annexes de cette année incluent le Sommet de la mobilité sécurisée, la Conférence Auto Think Tank 2019, la conférence Marketing : Automotive LA de MediaPost, et le forum 2019 Car Design Forum LA.

Pour découvrir le programme complet du salon AutoMobility LA 2019, rendez-vous sur https://automobilityla.com/schedule/.

Voici les principaux évènements du salon :

Lundi 18 novembre

Marathon de programmation d'AutoMobility LA



Sommet de la mobilité sécurisée



Conférence Auto Think Tank



Réception de mise en réseau d'AutoMobility LA

Mardi 19 novembre

Conversation informelle : Faraday's Future: Transforming The Road of Future Mobility (L'avenir selon Faraday : transformer la voie de la mobilité future) (9 h )

Modérateur : Tim Higgins , du Wall Street Journal . Conférencier : Dr Carsten Breitfeld , Faraday Future

(L'avenir selon Faraday : transformer la voie de la mobilité future) (9 h ) Modérateur : , du . Conférencier : Dr , Faraday Future

Panel : Hey AI, Where Are We Heading? (Dites-moi l'IA, vers où allons-nous ?) (9 h 35)

Modérateur : Joann Muller , Axios . Panélistes : Chris Wenneman , Alexa Automotive d'Amazon ; Filip Brabec , Audi ; Brian Rider , Clinc ; Dr Tao Liang, NIO

(9 h 35) Modérateur : , . Panélistes : , Alexa Automotive d'Amazon ; , Audi ; , Clinc ; Dr Tao Liang, NIO

Conférence de presse Vulog (10 h 15)



Panel : Trust is Everything in the Future of Avs (La confiance est fondamentale pour l'avenir des véhicules automatisés) (11 h)

Modérateur : Sasha Lekach , Mashable . Panélistes : Steve Koenig , Consumer Technology Association (Association de la technologie de consommation) ; Stephen Surhigh , HARMAN International ; Amitai Bin-Nun , Securing America's Future Energy; Bert Kaufman , Zoo

(La confiance est fondamentale pour l'avenir des véhicules automatisés) (11 h) Modérateur : , . Panélistes : , Consumer Technology Association (Association de la technologie de consommation) ; , HARMAN International ; , Securing America's Future Energy; , Zoo

Marketing: Automotive de MediaPost (11 h)

de (11 h)

Conférence de presse de Karma Automotive (11 h 40)



Présentation du prix du Marathon de programmation d'AutoMobility LA (13 h 20)



Panel : A.C.E.S.' Impact on Big Retail (L'impact de la mobilité autonome, connectée, électrique et partagée sur la grande distribution) (14 h 55)

Modérateur : Keith Barry , Consumer Reports (Rapport des consommateurs). Panélistes : John Eichberger , Fuels Institute ; Ed Hudson , The Kroger Co . ; Patricia Valderrama , Natural Resources Defense Council, Inc. (Conseil des ressources nationales pour la défense) ; Daniel Segal , Simon Property Group

(L'impact de la mobilité autonome, connectée, électrique et partagée sur la grande distribution) (14 h 55) Modérateur : , (Rapport des consommateurs). Panélistes : , Fuels Institute ; , The Kroger Co . ; , Natural Resources Defense Council, Inc. (Conseil des ressources nationales pour la défense) ; , Simon Property Group

Conversation informelle : Racing The Future: How Porsche Sees the Road Ahead (Course contre le futur : la voie à emprunter selon Porsche) (14 h 30)

Modérateur : Kirsten Korosec , TechCrunch . Conférencier : Klaus Zellmer , Porsche Cars North America

(Course contre le futur : la voie à emprunter selon Porsche) (14 h 30) Modérateur : , . Conférencier : , Porsche Cars North America

Panel : Sizing-Up Micromobility (Évaluation de la micromobilité) (15h25)

Modérateur : Levi Tillemann, WIRED . Panélistes : Tarani Duncan , Micromobility ; Euwyn Poon , Spin (Ford); Dmitry Shevelenko , Tortoise?; Dr Tarak Trivedi , UCLA Health

(Évaluation de la micromobilité) (15h25) Modérateur : Levi Tillemann, . Panélistes : , Micromobility ; , Spin (Ford); , Tortoise?; Dr , UCLA Health

Conférence de presse d'AEye (15 h 55)



Panel : California and Michigan : Collaborating on the Future of Mobility (Une collaboration entre la Californie et le Michigan pour l'avenir de la mobilité) (16 h 15)

Modérateur : Trevor Pawl, Michigan Economic Development Corporation (Société de développement économique du Michigan ). Panélistes : Tess Hatch , Bessemer Venture Partners ; Robi Mitra , Bollinger Motors ; Adam Jansen , Plug and Play Tech Center

(Une collaboration entre la Californie et le pour l'avenir de la mobilité) (16 h 15) Modérateur : Trevor Pawl, Michigan Economic Development Corporation (Société de développement économique du ). Panélistes : , Bessemer Venture Partners ; , Bollinger Motors ; , Plug and Play Tech Center

Présentation de prix aux 10 meilleures jeunes pousses automobiles d'AutoMobility LA (16 h 35)



Conversation informelle : Replication vs. Innovation: New Business Models for Mobility (La reproduction face à l'innovation : de nouveaux modèles commerciaux pour la mobilité) (16 h 50)

Modérateur : Tim Stevens , CNET . Conférencier : Ulrich Kranz , Canoo

(La reproduction face à l'innovation : de nouveaux modèles commerciaux pour la mobilité) (16 h 50) Modérateur : , . Conférencier : , Canoo Mercredi 20 novembre

Petit déjeuner de Dodge Power : Célébration des 50 ans de Challenger Muscle (7 h)



Remise de prix de presse de Hispanic Motor (8 h)



Finalistes du prix North American Car, Utility and Truck of the Year (Prix des voitures, des véhicules utilitaires et des camions nord-américains de l'année) (8 h 10)



Intervention spéciale du maire de Los Angeles , Eric Garcetti (8 h 25)

, (8 h 25)

Conférence de presse du groupe BMW (9 h)



Conférence de presse de Hyundai (9 h 40)



Conférence de presse de Mercedes-Benz (10 h 10)



Car Design Forum LA 2019 (Forum de la conception automobile de Los Angeles de 2019) (10 h 30)

de 2019) (10 h 30)

Conférence de presse de Porsche (10 h 50)



Conférence de presse de Kia (11 h 25)



Conférence de presse de Toyota (12 h 05)



Conférence de presse de Volkswagen (12 h 50)



Conférence de presse de Mazda (13 h 20)



Réception des médias d'Alfa Romeo (13 h 50)



Réception des médias d'Acura Media (14 h 20)



Réception des médias de Fiat (15 h 10)



Réception des médias de Lincoln Media (15 h 40)



Réception des médias de Chevrolet (16 h 30)



Conférence de presse de Genesis (17 h)



Car Design Night LA 2019 (Soirée des concepteurs automobiles de Los Angeles 2019) (18 h 30)

2019) (18 h 30) Jeudi 21 novembre

Petit déjeuner thématique sur les piles à combustible présenté par Toyota (7 h 30)



Conférence de presse des Green Car Awards (prix de voitures écologiques) (8 h 25)

À la clôture du salon l'AutoMobility LA, le Salon de l'automobile de Los Angeles 2019 ouvrira ses portes au public. Il se tiendra du 22 novembre au 1er décembre au Los Angeles Convention Center. Le Salon de l'automobile de Los Angeles demeure l'un des plus grands rendez-vous annuels de la ville. Son programme consistera en dix journées bien remplies d'essais de véhicules, de présentoirs de véhicules neufs et personnalisés, d'observations de célébrités, de moments partageables et d'expériences uniques.

Pour vous inscrire au salon AutoMobility LA, rendez-vous sur http://automobilityla.com/register/.

Pour plus d'informations sur le salon AutoMobility LA et le Salon de l'automobile de Los Angeles, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et http://laautoshow.com/.

À propos du Salon de l'automobile de Los Angeles et d'AutoMobility LA

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison chaque année. En 2016, les journées Press & Trade (presse et commerce) du salon ont fusionné avec le Connected Car Expo (CCE) pour créer AutoMobility LAtm, le premier salon professionnel de l'industrie réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile pour lancer de nouveaux produits et technologies, et pour débattre des questions les plus urgentes concernant l'avenir des transports et de la mobilité. Le salon AutoMobility LA 2019 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre. Plusieurs lancements de nouveaux véhicules sont prévus. Le Salon de l'automobile de Los Angeles 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. Le salon AutoMobility LA est le lieu où le secteur des automobiles modernes réalise ses affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant des professionnels des médias et de l'industrie du monde entier. Le Salon de l'automobile de Los Angeles est soutenu par l'association Greater LA New Car Dealer Association et est exploité par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations du salon, suivez le Salon de l'automobile de Los Angeles sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes sur http://www.laautoshow.com/. Pour plus d'informations sur AutoMobility LA, visitez le site http://www.automobilityla.com/ et suivez AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

