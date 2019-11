Les LED d'Absen renforcent l'expérience utilisateur lors de l'exposition russe sur le pétrole





SHENZHEN, Chine, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Pour marquer le 80e anniversaire du centre d'exposition VDNKh à Moscou, la compagnie pétrolière russe LUKOIL a ouvert, au mois de septembre, un centre de formation interactif dans le pavillon historique dédié au pétrole, Oil Pavilion, pour célébrer les réalisations du secteur russe du pétrole. La série Acclaim A27 d'Absen (SZSE : 300389) a été utilisée pour l'exposition Oil Exposition.

D'une superficie de plus de 1?300 m², le nouveau Oil Pavilion est la plus grande exposition multimédia russe consacrée au secteur pétrolier national. Divisé en quatre salles, le pavillon comprend 70 installations différentes. Les visiteurs sont invités à visiter l'histoire du secteur et à découvrir le cycle de production complet d'une société pétrolière verticalement intégrée, de la production au raffinage et à la commercialisation.

Diverses technologies d'affichage à la fine pointe de la technologie sont exposées, y compris les technologies LED, de projection, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (AR) et holographique, transformant le Oil Pavilion en une exposition amusante et interactive pour les visiteurs de tout âge.

La série Acclaim A27 d'Absen, récompensée par de nombreux prix, a été sélectionnée dans le cadre du projet pour fournir une solution d'affichage experte. La série A27 est la gamme de produits Absen dont la croissance est la plus rapide et qui combine les avantages des technologies d'affichage LED et LCD. Par exemple, son format d'image diagonal 16:9 de 27,5" et son niveau élevé d'uniformité des couleurs, de luminosité et de contraste en font la solution préférée des intégrateurs de systèmes qui cherchent à fournir des murs vidéo dans les environnements des entreprises, de la vente au détail et des salles de contrôle.

Au total, quatre murs d'images Absen A2712 ont été installés dans trois des quatre différents halls thématiques : «?Humanité et pétrole?», «?Histoire?», «?Technologies?» et «?Science?». Le premier hall, Humanité et pétrole, était équipé d'un écran LED rectangulaire de 3,1 m x 3,8 m avec un pas de pixel de 1,2 mm, qui a été utilisé pour afficher des graphiques et vidéos sur les installations et équipements pétroliers. Dans le même hall, un écran personnalisé composé de 22 panneaux LED a été déployé pour afficher le contenu sur le rôle du pétrole dans les véhicules de transport. Le troisième écran a adopté une configuration 3 x 7 et a été installé dans le hall Technologies. Il a été utilisé pour présenter le processus de production de pétrole de bout en bout. Enfin, un écran composé de 53 panneaux LED Absen, qui a été fixé au mur dans le hall Science, a servi de solution de présentation fiable pour les discours et les sessions de formation.

Jackie Gao, responsable des ventes d'Absen pour le marché de la CEI, a ajouté : «?Après avoir visité le nouveau Oil Pavilion, nous avons été très impressionnés par l'exposition et elle nous a vraiment épatés?! Notre partenaire a fait un travail fantastique en concevant une solution audiovisuelle qui intègre de manière experte les différentes technologies et nous sommes fiers qu'Absen LED ait joué un rôle clé?».

À propos d'Absen

Fondée en 2001, Absen (SZSE : 300389) Optoelectronic Co. Ltd est un fabricant chinois de solutions d'affichage LED de haute qualité. L'entreprise est reconnue pour sa présence mondiale, sa capacité de services complets et ses produits de haute qualité pour le secteur des événements en direct, de la diffusion et de la location de scène. La société est présente dans plus de 120 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030792/Absen.jpg

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 12:54 et diffusé par :