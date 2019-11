GCL System Integration et Powin Energy annoncent une coentreprise visant à délivrer une solution de stockage énergétique





GCL System Integration et Powin Energy s'apprêtent à délivrer des solutions de stockage énergétique devant le compteur en Australie et en Asie du Sud-Est

MANILLE, Philippines, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- GCL System Integration (GCL SI) et Powin Energy (Powin), ont annoncé aujourd'hui une coentreprise sous le nom de marque G-Powin Energy Solution, afin de développer leurs activités de stockage énergétique dans la région Asie-Pacifique.

« GCL SI a fourni plus de 18 GW d'énergie solaire à l'échelle mondiale depuis 2015. Bien que nous nous réjouissions de l'importante croissance des déploiements renouvelables, nous sommes également conscients des défis que soulève l'intermittence aux opérations de réseau », a déclaré Eric Luo, président de GCL SI. « Basé aux États-Unis, Powin est un concepteur et développeur leader mondial de solutions de stockage énergétique ; la société a délivré plus de 200 MWh de projets, et détient une gamme mondiale de plus de 6 GWh. Nous sommes fiers de nous associer avec elle. La nouvelle coentreprise G-Powin JV entend collaborer dans le domaine des solutions de stockage énergétique devant le compteur pour le soutien au réseau, afin de mieux intégrer et accroître la capacité, et nous sommes impatients d'intégrer cette expertise coordonnée pour offrir aux clients une valeur encore plus élevée », a ajouté Eric.

À l'occasion de l'événement ALL-Energy Exhibition organisé le mois dernier à Melbourne, le nouveau produit G-Powin Solution a été lancé, et offre des supports de batterie CC, un système de gestion de la batterie, une conteneurisation, une collecte/protection CC, une intégration au système de conversion électrique, ainsi qu'un système de gestion énergétique. Le système de batterie modulaire « Powin Stack », qui est doté du bp-OSTM breveté de Powin Energy - système de gestion de batterie le plus avancé, a été conçu du niveau de la cellule au niveau multi-conteneurs afin de maximiser l'énergie à la fois pour les applications devant et derrière le compteur. « Contrairement à un grand nombre de solutions de stockage énergétique proposées par nos concurrents, notre plateforme brevetée de gestion de la batterie et de gestion énergétique, nos modules de batterie et nos supports de batterie ont été conçus avec pour seul objectif le marché et les applications du stockage énergétique, plutôt que d'avoir été réadaptés à partir des conceptions de véhicules électriques », a déclaré Danny Lu, vice-président principal de Powin.

D'après IHS Markit, la région Asie-Pacifique ajoutera plus de 21 GW de systèmes de stockage énergétique connecté au réseau, dont 68 % seront situés sur des sites de production, ainsi que de transmission et de distribution (T&D).

« Le réseau australien demeure confronté à la volatilité, avec de stricts contrôles de la production impactant négativement les bénéfices des propriétaires de systèmes. En utilisant la solution de système de stockage énergétique sur batterie G-Powin, nous pensons qu'il est temps d'entrer sur le marché australien pour remédier à cette volatilité.

Dans le même temps, ce partenariat nous positionne idéalement pour renforcer l'approvisionnement en électricité dans les régions voisines. Par exemple, l'objectif du Vietnam consistant à renforcer son réseau via l'intégration d'un plus grand nombre d'énergies renouvelables exigera le recours à des solutions de stockage plus efficientes », a expliqué Hui Wu, vice-président de la solution de stockage énergétique de GCL-SI. « De la même manière, en Corée du Sud, les batteries lithium-ion au phosphate des systèmes G-Powin offrent une alternative plus stable et plus sûre par rapport aux batteries nickel manganèse cobalt classiques. Grâce au système breveté de gestion de la batterie de Powin, nous sommes confiants quant à notre capacité à délivrer un produit sûr à un tarif compétitif, pour répondre aux besoins uniques de chaque client partout dans la région », a commenté Hui.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (actions à la Bourse de Shenzhen : 002506) (GCLSI) fait partie du groupe GCL, conglomérat énergétique mondial, plus grande Société énergétique non détenue par l'État en Chine, qui se focalise sur les nouvelles énergies, les énergies vertes et les services connexes. GCL System Integration exerce actuellement ses activités partout dans le monde, et possède cinq bases de production de modules en Chine continentale ainsi qu'une base au Vietnam, avec une capacité de production de 6 GW, ainsi qu'une capacité supplémentaire de 2 GW de batteries haute efficience, faisant de la société un producteur de modules de classe mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.gclsi.com/ .

À propos de Powin Energy

Powin Energy a créé un système de stockage énergétique sur batterie rentable, sécurisé et évolutif, qui est spécialement conçu pour les besoins des applications en réseau, commerciales, industrielles et en microréseau. Le système de stockage énergétique sur batterie de Powin offre également une architecture modulaire ainsi qu'un processus d'installation rationalisé permettant un passage efficient de l'échelle des MWh uniques aux GWh. Derrière nos produits leaders se trouvent une équipe inégalée d'experts issus du secteur énergétique, près de trois décennies d'expertise en matière de gestion de la chaîne logistique, ainsi qu'une maîtrise étendue du développement de logiciels destinés à la gestion des batteries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.powinenergy.com/ .

