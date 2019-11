/R E P R I S E -- Avis de convocation - 8e congrès de l'APTS à Trois-Rivières/





Du 18 au 21 novembre 2019

LONGUEUIL, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est lundi prochain, à Trois-Rivières, que débutera le 8e congrès de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Quelque 800 délégué·e·s de partout au Québec convergeront vers la capitale trifluvienne afin de participer à cet événement, du 18 au 21 novembre, sous le thème « Se choisir ».

Le lundi 18 novembre la présidente de l'APTS, Carolle Dubé, jettera notamment un regard rétrospectif sur l'an « un » du gouvernement de la CAQ. Il s'agit pour madame Dubé de son dernier discours en qualité de présidente de l'APTS car elle quitte ses fonctions après 30 ans de vie syndicale active.

Des élections à la présidence ainsi qu'à de nombreux postes de l'exécutif national de l'APTS se tiendront également durant le congrès. L'événement sera par ailleurs l'occasion pour le syndicat de jeter les bases de sa future plateforme sociopolitique.

Notons que cette huitième édition se tient sur fond de négociations avec l'État pour le renouvellement de la convention collective de ses employé·e·s.

Quoi : 8e congrès de l'APTS Quand : Du lundi 18 au jeudi 21 novembre 2019 Discours de la présidente : 18 novembre, 10 h 30 Qui : 800 délégué·e·s de l'APTS Où Hôtel Delta Trois-Rivières (Québec) 1620 Rue Notre Dame Centre

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

