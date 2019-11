Mindtree évaluée au niveau 5 de la CMMI V2.0 pour ses capacités dans le développement de produits et services





- Le modèle endosse la capacité de Mindtree à fournir des solutions et services d'une haute qualité que l'expertise dirige

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, société mondiale de services en technologie et de transformation numérique, a été notée au niveau 5 dans la Capability Maturity Model Integration (intégration de modèle de maturité de capacité, CMMI)® V2.0, ce qui représente un engagement manifeste vis-à-vis des processus de développement et des normes de fourniture de logiciels de haute qualité. Mindtree est l'une des premières organisations de technologies de l'information (TI) qui soit reconnue à l'échelle mondiale pour les vues de développement et de services dans sa suite logicielle.

Mindtree est un pionnier de l'optimisation et de l'intégration de normes, et depuis sa création a prouvé son engagement total envers les améliorations de processus et la qualité. L'appréciation attribuée par la CMMI V2.0 souligne encore plus les capacités de Mindtree dans la mise au point de produits et solutions de qualité répondant aux besoins des clients et des utilisateurs finals, et sa capacité à fournir avec efficacité des offres de services de qualité répondant aux besoins du marché et des usagers. Mindtree est l'une des premières organisations de TI à être certifiée au niveau 5 pour les vues simultanément dans le modèle de services et dans le modèle de développement.

« La mise en oeuvre de pratiques fructueuses et durables exige de respecter des normes acceptées sur le plan international et d'obtenir les assurances nécessaires de la part d'une agence indépendante, » a souligné Debashis Chatterjee, chef de la direction et directeur général de Mindtree. « À une époque où les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes de livraison constituent la norme, il était simplement logique que nous nous mettions à l'épreuve sur le cadre du nouvel âge de CMMI 2.0. Cette estimation au niveau 5 renforce le haut niveau de rigueur que nous suivons dans les données et pratiques reposant sur les mesures, et elle valide nos méthodes, systèmes et gouvernance en matière de prestations. »

La suite de produits CMMI V2.0 permet aux organisations d'analyser et d'évaluer leurs opérations internes, et elle aide ces organisations à mesurer leurs capacités par rapport aux pratiques d'excellence, à localiser avec précision des domaines susceptibles d'amélioration et à atteindre de meilleures performances. Une estimation au niveau 5 de maturité de la CMMI indique qu'une organisation améliore constamment ses procédés sur la base d'une compréhension quantitative de ses objectifs et performances d'entreprise.

QAI India Limited était partenaire d'évaluation de Mindtree sur le parcours de la maturité.

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale de conseil et de services en technologie, et qui aide les entreprises à harmoniser échelle et agilité pour concrétiser un avantage concurrentiel. 'Née numérique' en 1999 et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour décomposer les silos, trouver un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison en continu pour stimuler l'innovation commerciale. Nous sommes présents dans 15 pays avec 35 bureaux autour du monde, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs endroits de travail, ce que symbolise chaque jour notre culture gagnante composée de 21 000 'esprits de Mindtree', entreprenants, collaboratifs et dévoués.

Les noms cités ici de produits et de sociétés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

