La convention des distributeurs étrangers de Kweichow Moutai 2019 s'est tenue avec beaucoup de faste et le marketing en ligne de Moutai a attiré l'attention





ZHUHAI, Chine, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 10 novembre, la convention des distributeurs étrangers de Kweichow Moutai 2019 a eu lieu à Zhuhai. Placée sous le thème « Que Moutai prospère aux côtés de la Chine, que la saveur du Moutai se propage dans le monde entier », cette convention a brossé les grandes lignes des réalisations de Moutai en termes de marketing à l'étranger en 2019 et ses schémas de travail pertinents pour 2020. Elle a attiré quelque 200 distributeurs de Moutai (fabricant de la liqueur maotai) des cinq continents.

En 2019, en s'appuyant sur toutes sortes de stratégies de marketing créatif en ligne et 310 activités hors ligne, Moutai a continué à promouvoir l'intégration en profondeur de la culture Moutai dans d'autres cultures et a ainsi propagé la culture chinoise véhiculée par la délicate liqueur de Moutai aux quatre coins du monde.

Au cours de l'année qui s'achève, Moutai s'est forgé une image de marque tridimensionnelle distincte sur plusieurs médias sociaux grand public grâce, entre autres, à des articles raffinés et des vidéos créatives, des échanges d'expérience. Selon les statistiques issues de la convention, les médias sociaux grand public de Moutai ont donné des résultats satisfaisants en 2019. Au mois d'octobre, Moutai comptait 1,18 million de fans sur Facebook, soit 230 % de plus que l'année précédente et le nombre d'interactions se chiffrait à plus de 3,994 millions. L'entreprise compte 300 000 fans sur Twitter, soit une croissance annuelle de quelque 120 000 personnes, et plus de 900 000 « likes », republications et commentaires. Les médias sociaux grand public sont devenus une fenêtre assez importante à travers laquelle le monde en apprend davantage sur la culture chinoise.

Voyant le succès de la convention des distributeurs étrangers comme une opportunité, Moutai a une fois de plus lancé un appel clair à une aventure mondiale. Au cours de son futur processus d'internationalisation, Moutai va soutenir l'idée de « construire en se fondant sur la qualité et promouvoir la culture Moutai dans le monde entier ». Moutai continuera de créer un nouveau modèle de liqueur chinoise « voyageant à l'étranger », en appliquant la théorie de « coopération-concurrence », et de faire croître le succès de la marque nationale chinoise qui porte la culture à une dimension mondiale.

