La nouvelle application Air Canada réunit conception intuitive, expérience vive et plus de fonctionnalités





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a lancé son application mobile de nouvelle génération, maintenant téléchargeable sur iOS et Android. Pensée pour le client, la nouvelle application est dotée d'une disposition intuitive soutenue par les technologies les plus récentes afin d'offrir une performance plus rapide et plus fiable.

« Air Canada est déterminée à rendre les déplacements plus faciles et plus confortables pour tous, principalement en faisant appel aux technologies les plus récentes. Au-delà des nouvelles fonctionnalités lancées aujourd'hui, comme les cartes interactives des aéroports avec des directives étape par étape pour les voyageurs, la nouvelle application jette les bases de développements futurs, notamment en vue du lancement de notre nouveau programme de fidélisation en 2020, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique, d'Air Canada. L'application a entièrement été conçue et construite au Canada, dans nos laboratoires numériques, par l'équipe de technologie d'Air Canada. »

Avec l'application mobile Air Canada, l'assistant de voyage par excellence, vous passez de la réservation à l'embarquement d'une seule main. Elle résulte de vastes consultations auprès de nos clients et employés du monde entier, parmi lesquels plus de 18 000 voyageurs dans le cadre du programme bêta.

Parmi ses nombreuses caractéristiques, la nouvelle application propose des cartes interactives de l'aéroport international Toronto-Pearson, de l'aéroport international Montréal-Trudeau et de l'aéroport international de Vancouver, une première pour un transporteur aérien canadien. Ces cartes en intérieur détaillées guideront les clients jusqu'à leurs vols de correspondance, et les aideront à repérer les portes d'embarquement, les restaurants, les toilettes et le salon Air Canada le plus proche, en plus de fournir une estimation du temps de marche. Parmi les autres caractéristiques remarquables, mentionnons les listes d'attente ou de surclassement en temps réel, le suivi des vols entrants, les cartes d'accès à bord téléchargeables et les avis automatiques sur les vols. L'application prend également en charge l'ouverture de session avec le profil Aéroplan, ainsi que l'achat de billet et l'enregistrement accélérés.

Les mises à jour de l'application seront publiées régulièrement et les versions s'harmoniseront parfaitement avec les comptes de fidélisation Aéroplan, entre autres améliorations.

