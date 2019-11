LOGISTEC accueille un nouveau leader et fait ses adieux à un vétéran comptant 31 ans de service





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B] (« LOGISTEC »), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, annonce que Patrick Labelle, vice-président, Agences maritimes LOGISTEC inc., a décidé de prendre sa retraite à la fin de l'année. Martial Savard, directeur général, Agences maritimes LOGISTEC inc., dirigera cette équipe à compter du 1er janvier 2020.

Patrick a dirigé, depuis 2011, Agences maritimes de Sorel inc. et Ramsey Greig & Cie ltée, toutes deux membres d'Agences maritimes LOGISTEC inc. Patrick a débuté sa carrière dans le secteur maritime en 1988 lorsqu'il s'est joint à La Société Maritime March limitée aux opérations portuaires, puis il a poursuivi dans le domaine des ventes. Il a travaillé sans relâche tout au long de sa carrière pour développer les activités liées aux agences maritimes de LOGISTEC. Patrick n'a pas ménagé ses efforts pour desservir les exploitants de navire et les armateurs partout sur le fleuve Saint-Laurent et dans les Maritimes. Au cours de la dernière année, il a développé des marchés à forte croissance grâce aux nouvelles relations clients qu'il a établies sur la côte ouest.

« Aujourd'hui, Patrick est reconnu comme un partenaire d'affaires de confiance et un conseiller chevronné du secteur des agences maritimes. Sous sa direction, Agences maritimes de Sorel inc. et Ramsey Greig & Cie ltée n'ont cessé de croître et ont acquis une solide réputation en tant qu'agences maritimes exceptionnelles, en plaçant la qualité de notre personnel au coeur de toutes nos activités. Nous ne le remercierons jamais assez pour son leadership et sa contribution à la famille LOGISTEC au cours des 31 dernières années », affirme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC.

Dans le cadre de ce mandat important, Martial Savard, un leader dynamique axé sur les valeurs et doté d'un parcours professionnel exemplaire, met à profit 15 ans d'expertise en services maritimes. Avant de se joindre à LOGISTEC, Martial était directeur, développement des affaires chez Techsol Marine et il a occupé le poste de directeur des traverses saisonnières et des dessertes maritimes à la Société des traversiers du Québec.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de direction exceptionnelle de LOGISTEC, dit Martial Savard. Le riche héritage de la Société et son engagement à toujours se surpasser en font un mandat fort intéressant pour moi. J'ai hâte de mettre à profit l'expertise de la famille LOGISTEC pour continuer à développer cette franchise et offrir des services réactifs et attentifs à nos clients. »

L'équipe LOGISTEC est heureuse d'accueillir Martial dans son nouveau rôle et est impatiente de travailler avec lui.

« Je remercie très sincèrement Patrick pour son dévouement et son travail acharné », conclut Madeleine Paquin.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 34 installations portuaires et dans 60 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

