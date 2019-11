Séance publique le 12 décembre 2019 à Montréal





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Exo tiendra une séance publique le 12 décembre prochain, à compter de 17 h, à la Plaza Centre-Ville, au 777, boulevard Robert-Bourassa, à Montréal.

Par l'entremise de présentations diverses, les participants auront l'occasion de s'informer sur des sujets touchant les activités et les opérations d'exo. Une période de questions et un échange plus informel avec le personnel d'exo seront également au menu de cette rencontre.

« Nous avons déployé beaucoup d'efforts afin d'améliorer nos services et d'offrir des outils technologiques qui facilitent la planification des déplacements des utilisateurs, a déclaré Josée Bérubé, présidente du Conseil d'administration d'exo. Cette séance publique est l'occasion de faire le bilan de l'année et d'aborder avec nos clients les questions qui les préoccupent en matière de mobilité et de transport collectif. »

Aide-mémoire

Quoi : Séance publique Quand : 12 décembre 2019, à compter de 17 h Où : Plaza Centre-Ville

777, boulevard Robert-Bourassa

Montréal

Les portes ouvriront à compter de 16 h 15.

L'inscription à la période de questions pourra se faire sur place le jour même de 16 h 15 à 17 h. Il est aussi possible de s'inscrire en ligne à l'adresse suivante : exo.quebec/fr/inscription-seance-publique

En plus de la séance publique annuelle du conseil d'administration prescrite par sa loi constitutive, exo a mis en place trois séances supplémentaires en 2019. Ces rencontres s'inscrivent dans notre désir d'échanger avec notre clientèle sur ses besoins, nos activités d'exploitation et les orientations futures de notre réseau de transport collectif. Elles nous aident à améliorer nos services d'autobus, de train et de transport adapté en fonction des besoins des utilisateurs.

Exo compte maintenir, en 2020, les trois séances publiques supplémentaires à celle prescrite par sa loi constitutive.

