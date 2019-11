BMO Gestion mondiale d'actifs reçoit de multiples distinctions lors de la remise des prix Canada Lipper Fund 2019 de Refinitiv





Un total de sept fonds d'investissement et FNB sont honorés

MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Refinitiv a récompensé BMO Gestion mondiale d'actifs lors de la remise des prix Canada Lipper Funds de 2019, trois fonds d'investissement BMO et quatre fonds négociés en bourse (FNB) BMO remportant les grands honneurs dans neuf catégories.

Les prix Lipper Fund de Refinitiv honorent les fonds ayant obtenu les meilleurs rendements corrigés du risque par rapport à leurs pairs, tout en reconnaissant les familles de fonds faisant état de rendements moyens élevés pour une catégorie d'actif donnée ou pour l'ensemble des fonds.

BMO Gestion mondiale d'actifs a remporté les honneurs dans les catégories suivantes :

BMO Catégorie dividendes, série A - Meilleur fonds d'investissement du secteur des actions canadiennes de dividendes et de revenu sur trois ans

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées, série NBA - Meilleur fonds d'investissement du secteur des actions canadiennes sur trois ans

BMO Catégorie mondiale énergie, série A - Meilleur fonds d'investissement du secteur des actions énergétiques sur trois ans

BMO Catégorie mondiale énergie, série A - Meilleur fonds d'investissement du secteur des actions énergétiques sur cinq ans

BMO Catégorie mondiale énergie, série A - Meilleur fonds d'investissement du secteur des actions énergétiques sur dix ans

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (symbole ZLB) - Meilleur FNB du secteur des actions canadiennes sur cinq ans

FINB BMO équipondéré banques américaines (symbole ZBK) - Meilleur FNB du secteur des actions des services financiers sur trois ans

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (symbole ZGQ) - Meilleur FNB du secteur des actions mondiales sur trois ans

FINB BMO MSCI EAEO (symbole ZEA) - Meilleur FNB du secteur des actions internationales sur trois ans

« Nous sommes fiers de demeurer un chef de file du secteur canadien des fonds d'investissement et des FNB », s'est réjoui Kevin Gopaul, chef, FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs. « Les prix Lipper Fund sont une reconnaissance du travail acharné et du succès de nos équipes dans plusieurs secteurs. La quête d'excellence est au coeur de ce que nous faisons en tant qu'entreprise et nous sommes convaincus que nous continuerons à faire des vagues dans le secteur. »

Pour plus de renseignements, consultez le site www.bmo.com/gma/ca .

MD/MC Marques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement considéré avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos des prix Lipper Fund de Refinitiv

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 20 pays à travers le monde, les très réputés prix Lipper Fund de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont toujours excellé dans le rendement corrigé du risque par rapport à leurs pairs, et en font le point de mire du monde de l'investissement. Le mérite des lauréats repose sur des critères entièrement quantitatifs. Cette caractéristique, combinée à la profondeur inégalée des données sur les fonds, crée un niveau de prestige unique et confère au prix une valeur durable. Des données de fonds réputées et une méthodologie exclusive sont à la base de cette prestigieuse qualification, qui reconnaît l'excellence dans la gestion de fonds. Pour plus de renseignements, consultez le site www.lipperfundawards.com.

Les prix Lipper Fund de Refinitiv, qui sont décernés annuellement, récompensent les fonds qui ont généré un rendement corrigé du risque solide et régulier par rapport aux autres fonds. Les prix Lipper Fund sont basés sur les classements Lipper pour le rendement soutenu, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu le rendement constant le plus élevé dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper Fund. Pour plus de renseignements, visitez le site www.lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie tous les efforts possibles pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données contenues aux présentes, elle ne peut en garantir l'exactitude. Les premiers 20 % des fonds dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour le rendement soutenu et reçoivent une note de 5, les prochains 20 % reçoivent une note de 4, les 20 % médians reçoivent une note de 3, les prochains 20 % reçoivent une note de 2 et les derniers 20 % reçoivent une note de 1.

Le fonds Catégorie dividendes BMO, série A a remporté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des actions canadiennes de dividendes et de revenu pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 65 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de 15,1 % (1 an), 9,1 % (3 ans), 7,2 % (5 ans), 8,5 % (10 ans) et 6,8 % (depuis sa création le 12 octobre 2004). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 4 (10 ans).

Le Fonds d'actions canadiennes sélectionnées BMO, série NBA a récolté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des actions canadiennes pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 80 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de 13,2 % (1 an), 8 % (3 ans), 6,1 % (5 ans), 7,3 % (10 ans) et 6,4 % (depuis sa création le 22 janvier 1997). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 4 (5 ans), 3 (10 ans).

Le fonds Catégorie mondiale énergie BMO, série A a remporté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des actions énergétiques pour les périodes de trois, cinq et dix ans terminées le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 16 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de -16,8 % (1 an), -3,4 % (3 ans), -4,3 % (5 ans), 4 % (10 ans) et 6 % (depuis sa création le 17 novembre 2008). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Le FNB d'actions canadiennes à faible volatilité BMO (symbole ZLB) a remporté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des actions canadiennes pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 20 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de 20,4 % (1 an), 9 % (3 ans), 9,9 % (5 ans) et 13,4 % (depuis sa création le 21 octobre 2011). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans).

Le FINB équipondéré banques américaines BMO (symbole ZBK) a remporté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des services financiers pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 12 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de 6,3 % (1 an), 13,7 % (3 ans), 12,8 % (5 ans) et 12,6 % (depuis sa création le 10 février 2014). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans).

Le FINB MSCI Monde de haute qualité BMO (symbole ZGQ) a remporté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des actions mondiales pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 16 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de 17,2 % (1 an), 13,7 % (3 ans) et 13,2 % (depuis sa création le 12 novembre 2014). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 5 (3 ans).

Le FINB MSCI EAEO BMO (symbole ZEA) a remporté le prix Lipper Fund 2019 dans la catégorie des actions internationales pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2019, qui comptait un total de 15 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2019 est de 11,4 % (1 an), 7,8 % (3 ans), 7,4 % (5 ans) et 6,9 % (depuis sa création le 10 février 2014). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la même période s'établissent comme suit : 4 (3 ans), 4 (5 ans).

MSCI ne parraine pas, n'endosse pas et ne fait pas la promotion des FNB BMO ou des titres mentionnés aux présentes, et MSCI n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB, de ces titres ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB ou ces titres. Le prospectus des FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités entretenus par MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB BMO associés.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 15 novembre 2019 à 08:45 et diffusé par :