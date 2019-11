Technologies D-BOX annonce les résultats pour le deuxième trimestre et continue sa croissance dans le marché des simulateurs de course automobile





LONGUEUIL, Québec, 14 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO), un chef de file mondial de l'industrie du divertissement immersif, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour son deuxième trimestre clos le 30 septembre 2019. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Faits saillants du deuxième trimestre clos le 30 septembre 2019

Les revenus ont atteint 6,3 millions de dollars comparativement à 8,1 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les revenus récurrents se sont chiffrés à 1,8 millions comparativement à 2,1 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les revenus du marché de la simulation et formation ont augmenté de 14% à 1,8 millions de dollars comparativement au trimestre de l'exercice précédent.

Le BAIIA trimestriel ajusté* est demeuré inchangé à 0,1 million de dollars comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté* / revenus est demeuré inchangé à 2 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La perte nette a atteint (0,9) million de dollars comparativement à (0,7) million de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Au cours du deuxième trimestre, les résultats financiers ont été à la baisse en raison de divers facteurs, dont les dépenses restreintes en immobilisations chez les clients existants, l'incertitude économique internationale et l'absence de contrats de grande envergure. Au cours des 3 dernières années, la combinaison des segments du divertissement commercial ainsi que de la simulation et formation ont augmenté d'environ 30% du TCAC jusqu'à cette année. La diversification de nos sources de revenus demeure un élément important de notre plan stratégique, puisque nous prévoyons une croissance plus rapide des revenus du secteur du divertissement commercial ainsi que de la simulation et formation par rapport à nos activités du cinéma en salles. Dans les années à venir, D-BOX demeure bien positionné pour afficher de la croissance grâce à une technologie adaptée à l'infrastructure technologique actuelle et au développement de nouvelles solutions en phase d'achèvement ou complétées qui suivent les nouvelles tendances du divertissement, telles que les applications de diffusion en continue, le secteur des jeux vidéos et de la réalité virtuelle et augmentée », a mentionné M. Mc Master. « À l'avenir, l'accent sera mis sur la commercialisation de nouveaux produits, la mise en place de partenariats stratégiques et l'objectif d'améliorer notre rentabilité à compter de l'exercice financier 2021. Je suis optimiste sur le fait que ces initiatives permettront de générer un rendement important pour nos actionnaires. »

Faits saillants de la période de six mois clos le 30 septembre 2019

Les revenus ont atteint 13,9 millions de dollars, comparativement à 17,6 millions de dollars l'exercice précédent.

Les revenus récurrents se sont chiffrés à 4,2 millions de dollars, comparativement à 4,7 millions de dollars l'exercice précédent.

Les revenus du marché de la simulation et formation ont augmenté de 14 % à 4,1 millions de dollars comparativement à l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté* a diminué à 0,3 million de dollars pour 2019 comparativement à 1,3 million de dollars l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté* / revenus a diminué à 2 % de 7% comparativement à l'exercice précédent.

La perte nette a atteint (1,5) million de dollars comparativement à une perte nette de (1,0) million de dollars l'exercice précédent.

Deuxième trimestre et période de six mois clos le 30 septembre 2019

(en milliers de dollars sauf pour les données par actions) Deuxième trimestre Six mois 2019 2018 2019 2018 Revenus 6 329 8 086 13 862 17 598 Perte nette (933 ) (748 ) (1 539 ) (977 ) BAIIA Ajusté* 114 127 329 1 284 Perte nette de base et diluée (0,005 ) (0,004 ) (0,009 ) (0,006 ) Données du bilan consolidé Au 30 septembre 2019 Au 31 mars 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 202 9 635 * Se référer à la rubrique « Mesures non conformes » du Rapport de gestion en date du 14 novembre 2019

FAITS SAILLANTS



VRX, en collaboration avec D-BOX, s'est associé avec Microsoft et au groupe McLaren pour lancer le simulateur Forza, le plus haut de gamme dans sa catégorie, situé dans le magasin phare de Microsoft à Londres, au Royaume-Uni. Le simulateur est construit sur un châssis McLaren Senna, compatible avec le jeu Forza Motorsport 7 sur Xbox One et intègre le système de mouvement D-BOX.

Porsche et Sifat ont dévoilé un nouveau simulateur de course avec la technologie de mouvement D-BOX lors du lancement du Taycan à Barcelone en vue de reproduire une expérience de conduite plus réaliste.

La croissance de D-BOX sur le marché de la simulation et de la formation s'est poursuivie avec des partenaires établis tels que Precision Flight Control, CM Labs Simulations, Simformotion et IMS, qui ont généré d'importants contrats.

L'inauguration officielle des trois premiers auditoriums D-BOX chez Hoyts, première chaîne de salles de cinéma australienne et propriété du groupe AMC. Hoyts exploite un ensemble de cinéma de plus de 463 écrans.

D-BOX et Bergen Kino, un exploitant de salles de cinéma en Norvège, ont inauguré le plus grand auditorium D-BOX en Europe. Il s'agit d'un tout premier contrat pour D-BOX avec Bergen Kino. Il comptera 84 systèmes de mouvement.

D-BOX a pris d'assaut les cinéphiles indiens; PVR Cinemas, la plus grande chaine de cinémas en Inde, a inauguré avec succès 3 auditoriums à Mumbai. PVR prévoit d'autres ouvertures au cours des prochains trimestres. PVR exploite un circuit de cinémas de plus de 745 écrans sur 160 sites.

D-BOX a encodé son tout premier film Bollywood, War, un film d'action indien de Yash Raj Films Movies. Il s'agit du film qui a, jusqu'à présent, le mieux performé en 2019, au box-office indien. Le contenu de Bollywood combiné aux expériences immersives de D-BOX sera désormais offert aux propriétaires de salles D-BOX à travers le monde pour le bénéfice et le bonheur de nos nombreux fans.

« L'expérience de mouvement D-BOX et l'industrie de la course automobile sont une adéquation naturelle. Nous sommes fiers que notre plate-forme technologique fasse des percées dans cette industrie avec des pilotes professionnels tels que Paul Gasly en Formule 1 et André Lotterer en Formule E qui s'entraînent sur des simulateurs entièrement désignés par RS Simulation, un partenaire de D-BOX », mentionne Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « En outre, le vaste écosystème de partenaires de D-BOX, sa collaboration avec de nombreux studios de jeu et le soutien sans équivoque des amateurs de course, permettent à D-BOX de tirer profit des opportunités dans les centres de divertissement, les détaillants de produits électroniques et les concessionnaires automobiles, en plus des conducteurs professionnels et des joueurs occasionnels. »

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE RELATIVE AU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

L'information financière inhérente au premier trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2019 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés intermédiaires, résumés et non audités de la société et le Rapport de gestion de l'entreprise en date du 14 novembre 2019. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com .

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ AU BÉNÉFICE NET (OU LA PERTE NETTE)*

Le BAIIA ajusté fournit de l'information utile et complémentaire qui permet notamment d'évaluer la rentabilité de l'entreprise et son flux de trésorerie en fonction de ses activités d'exploitation. Il inclut le bénéfice net (perte nette) et exclut l'amortissement, les charges financières nettes de revenus, les impôts, la radiation d'immobilisations corporelles et incorporelles, les paiements fondés sur les actions, la perte (le gain) liée aux taux de change et les dépenses non récurrentes liées aux coûts de restructuration.

Deuxième trimestre

clos le 30 septembre Six mois

clos le 30 septembre 2019 2018 2019 2018 Perte nette (933 ) (748 ) (1 539 ) (977 ) Amortissement des immobilisations corporelles 439 538 856 1 110 Amortissement des actifs incorporels 204 204 462 405 Amortissement des autres actifs 1 1 2 2 Radiation d'immobilisation corporelle 2 ? 2 ? Résultat financier 280 128 373 262 Impôts sur le résultat 6 50 (1 ) 78 Charge au titre des paiements fondés sur les actions 16 38 61 93 Perte de change (gain) 99 (84 ) 113 311 BAIIA ajusté 114 127 329 1 284 * Se référer à la rubrique « Mesures non conformes » du Rapport de gestion en date du 14 novembre 2019

À PROPOS DE D-BOX



D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif hyperréalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, Canada et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent document, y compris ceux exprimant les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de l'entreprise, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et de présomptions qui, bien que la direction les considère comme vraisemblables en ce moment, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

