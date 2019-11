Rareté de main-d'oeuvre : « L'intégration des jeunes dans le marché du travail est essentielle », selon le CPQ





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) accueille favorablement l'annonce faite aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet.

« L'intégration des jeunes dans le marché du travail est essentielle pour aider les employeurs du Québec à surmonter le défi que représente la rareté de la main-d'oeuvre et pour assurer le dynamisme économique de la province », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Rappelons que d'ici 2026, plus d'un million et demi d'emplois seront disponibles, entre autres à cause du départ à la retraite des baby-boomers, et les jeunes représentent plus de la moitié des personnes qui pourvoiront ces emplois.

« Accroître l'offre de formation pour les jeunes est un moyen privilégié pour les rapprocher du marché du travail. En raison des besoins du marché du travail qui sont en pleine mutation, il est essentiel de miser sur le développement des compétences pour que tous puissent contribuer à la prospérité du Québec », de compléter M. Dorval.

