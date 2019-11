Gorillaz et Superplastic s'associent pour lancer en édition limitée, un jouet en vinyle représentant 2D





Premier jouet Gorillaz en plus de dix ans

BURLINGTON, Vermont et LONDRES, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Superplastic, un créateur de jouets et de vedettes en vinyle de premier plan, s'est associé au groupe britannique Gorillaz, qui a réalisé la performance virtuelle la plus réussie au monde*, pour créer un nouveau jouet en édition collector ultra limitée, disponible aujourd'hui sur superplastic.co et gorillaz.com/store .

Cette collaboration permet d'immortaliser en vinyle 2D, le chanteur principal de Gorillaz. C'est le premier jouet Gorillaz de ce type depuis plus de dix ans, quand en 2005 Jamie Hewlett, le cocréateur de Gorillaz, avait collaboré avec Budnitz (le fondateur de Superplastic) sur les légendaires jouets en vinyle Gorillaz. Ce très grand jouet collector de plus de trente centimètres, bénéficiant de la sensibilité unique de Budnitz pour la qualité, dispose de yeux brillants en LED, d'un micro et de l'art culte de Hewlett.

Paul Budnitz, le fondateur de Superplastic, a déclaré : « Gorillaz est une énorme source d'inspiration et je suis véritablement ravi de retravailler avec Jamie sur les jouets. »

2D a déclaré : « Je me baladais en faisant les vitrines des magasins pendant la période des fêtes ou quelque chose dans le genre et là je vois mon reflet ! Mais en beaucoup plus petit. Et on dirait que je chantais! »

Budnitz, qui a créé les jouets Gorillaz originels avec Hewlett il y a de cela presque dix ans, est souvent considéré comme celui qui a popularisé le mouvement des jouets d'art dans le monde. Il est tout aussi célèbre pour être le cocréateur des vedettes en vinyle Janky & Guggimon.

Le jouet en vinyle en édition limitée 2D GORILLAZ X SUPERPLASTIC, est vendu 80 $/65 £ sur les sites superplastic.co et gorillaz.com/store

À propos de GORILLAZ

Le groupe virtuel Gorillaz est composé du chanteur 2D, du bassiste Murdoc Niccals, du guitariste Noodle et du batteur Russel Hobbs. Créé par Damon Albarn et Jamie Hewlett, leur premier album éponyme est sorti en 2001. Le groupe, qui a remporté les prix BRIT et Grammy Award, a ensuite sorti les albums Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) et l'album actuel The Now Now (2018). Véritable phénomène planétaire, Gorillaz a été en tête des ventes dans le monde entier, faisant le tour du monde de San Diego à la Syrie, enregistrant des centaines de millions de flux et empilant les records de vente en cours de route. Gorillaz a remporté de nombreux prix, dont le très convoité Jim Henson Creativity Honor.

*Le groupe est entré dans le Livre Guinness des records dans la rubrique Performance virtuelle la plus réussie au monde.

À propos de Superplastic

Superplastic est une société produisant des personnages et de divertissement animé, connue pour vedettes en vinyle Janky & Guggimon ainsi que pour sa ligne de jouets et de vêtements design produits en édition limitée et toujours vendus en intégralité. La société a été créée en 2018 par le célèbre artiste et entrepreneur Paul Budnitz (Kidrobot, Ello, Budnitz Bicycles). L'entreprise a récemment mené une premier tour de table, levant dix millions d'USD en 2019. Le légendaire créateur de jouets Huck Gee dirige la création. Superplastic est basé à Burlington (Vermont) et dispose de bureaux satellites à New York et San Francisco.

https://www.superplastic.co

Instagram : @superplastic

Twitter : @superplastic

Contact médias :

press@superplastic.co

+1 802-444-3868

Press Kit

Communiqué envoyé le 14 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :