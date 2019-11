Recommandations pour une meilleure éducation aux médias





QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le professeur Normand Landry, du Département Sciences humaines, Lettres et Communications de l'Université TÉLUQ, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, a piloté la publication de Pour en finir avec les fausses nouvelles - Un livre blanc sur l'éducation aux médias au Québec.

Cet ouvrage présente des recommandations en matière de politiques publiques en éducation aux médias qui résultent des discussions et des consensus issus du colloque Pour en finir avec les fausses nouvelles : l'avenir des politiques et des pratiques en éducation aux médias, un événement participatif ayant réuni, les 9 et 10 novembre 2018 à la Grande Bibliothèque de Montréal, plus de 150 personnes provenant des milieux associatifs, de l'éducation, de la recherche, du journalisme, des bibliothèques ainsi que des secteurs public et parapublic.

« L'Université TÉLUQ tient à souligner la mise en ligne de ce livre blanc, livre à partir duquel des recommandations concrètes favoriseront le développement des connaissances et des compétences essentielles à la lutte à la désinformation numérique, à la participation citoyenne éclairée et à l'inclusion numérique », a mentionné le directeur général par intérim, monsieur André G. Roy.

Pour le professeur Landry, « ce document répond à un besoin bien précis, soit celui de créer un lieu de rencontre et de concertation entre des éducateurs, des journalistes, des experts, des universitaires, des militants, des citoyens et des décideurs politiques, afin que des gestes concrets soient posés en matière de politiques publiques en éducation aux médias ».

Outre la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et l'Université TÉLUQ, Pour en finir avec les fausses nouvelles a été organisé en partenariat avec le Groupe de recherche en communication politique, le Centre d'études sur les médias et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

