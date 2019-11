BMO Banque privée récolte trois prix Best Private Bank Awards du magazine Global Finance





Le magazine Global Finance reconnaît BMO Banque privée comme la Meilleure banque privée au Canada depuis 2016.

La Banque a été nommée Meilleure banque privée pour les entrepreneurs au monde et Meilleure banque privée pour les entrepreneurs en Amérique du Nord pour la première fois cette année.

MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW/ - BMO Banque privée, un membre de BMO Gestion privée, a été nommée Meilleure banque privée au Canada et Meilleure banque privée pour les entrepreneurs au monde et en Amérique du Nord en 2020 par le magazine Global Finance. La publication reconnaît BMO Banque privée comme la Meilleure banque privée au Canada pour la quatrième année consécutive.

Les prix des Meilleures banques privées au monde de 2020, décernés par Global Finance, récompensent BMO Banque privée pour son service spécialisé remarquable, un service conçu pour aider les clients fortunés et leurs familles à satisfaire tous leurs besoins en matière de patrimoine. BMO Banque privée aide ses clients à accroître, à préserver et à protéger leur patrimoine grâce à des solutions novatrices fondées sur des conseils, notamment en gestion de placements, en planification fiscale, en planification de la relève, en services de fiducie et de succession et en philanthropie.

« Nous sommes honorés que le magazine Global Finance continue de reconnaître l'engagement de BMO Banque privée à répondre aux besoins en matière de patrimoine, mais aussi à dépasser les attentes de nos clients fortunés et de leurs familles », a déclaré Andrew Auerbach, vice-président à la direction et chef, BMO Gestion privée, Canada et Asie. « En proposant systématiquement des solutions de premier ordre et des conseils sur mesure à nos clients à chaque étape de leur vie, nous aidons les familles à tirer le meilleur parti des possibilités qu'offre l'aisance financière ».

Les lauréats de cette année ont été sélectionnés par le comité de rédaction de Global Finance et sont basés sur le rendement de la banque entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Ils seront honorés lors du dîner de remise des prix des Meilleures banques privées au monde à New York en mars 2020. Un rapport complet sur l'édition 2020 des prix des Meilleures banques privées dans le secteur des finances mondiales sera publié dans l'édition du mois de décembre du magazine.

