Avis aux médias - Le FRAPRU s'impatiente devant la lenteur de Québec à s'attaquer à la crise du logement et lance une nouvelle campagne





MONTRÉAL, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la rareté des logements s'accentue dans les grandes villes et que le nombre de logements sociaux développés demeure extrêmement bas, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) s'impatiente devant la lenteur de Québec à réagir. Il lancera aujourd'hui une nouvelle campagne Pour du logement social maintenant!, en présence de dizaines de militantes et de militants pour le droit au logement, provenant de différentes régions.

En plus de la porte-parole du FRAPRU, y prendront la parole : des membres de son conseil d'administration représentant des comités locaux de Québec, de Montréal et de la Montérégie, ainsi que des porte-parole des groupes de Gatineau et de Sherbrooke, deux villes où des ménages locataires se sont trouvés à la rue au 1er juillet. Des membres du FRAPRU en Abitibi-Témiscamingue, en Mauricie, dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay pourront aussi accorder des entrevues.

Quoi : conférence de presse du FRAPRU

Date : le jeudi 14 novembre

Heure : 11 heures

Lieu : Espace Fullum, chapelle (1431, rue Fullum, 2e étage, Montréal)

