Journée mondiale du diabète 2019 : Ascensia Diabetes Care célèbre le rôle crucial que jouent les familles dans le soutien des personnes diabétiques





BÂLE, Suisse, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, une entreprise leader dans le traitement du diabète, a lancé aujourd'hui une campagne pour la Journée mondiale du diabète 2019 dans laquelle elle célèbre le soutien crucial apporté par les familles aux personnes diabétiques.

« Protégez votre famille » est le thème officiel choisi par la Fédération internationale du diabète pour la Journée mondiale du diabète 2019. À cette fin, Ascensia a publié 24 vidéos racontant les histoires de personnes diabétiques et des familles qui les soutiennent. Ces récits provenant de 22 pays différents offrent un aperçu unique de la façon dont les familles aident les personnes diabétiques dans leur vie quotidienne. En créant et en partageant ces vidéos, Ascensia a pour objectif d'attirer l'attention sur le rôle crucial que jouent les familles dans les soins liés au diabète. Dès aujourd'hui, les vidéos pourront être visionnées à l'adresse www.ascensia.com/wdd2019/ et seront diffusées sur les réseaux sociaux d'Ascensia.

Il s'agit de la deuxième année que « La famille et le diabète » sont au centre de la Journée mondiale du diabète, après le succès rencontré en 2018. Cette année, Ascensia a demandé à des personnes du monde entier de partager leurs récits et combien le soutien qu'elles reçoivent de la part de leurs familles les aide à gérer leur maladie. Les 24 familles présentées dans cette campagne offrent une perspective inspirante et intime sur le soutien apporté par les familles, qu'il s'agisse de participer aux tâches quotidiennes liées au diabète, de fournir un soutien affectif, d'encourager une alimentation saine ou de faire de l'exercice.

Michael Kloss, le PDG d'Ascensia Diabetes Care, a déclaré : « Les familles offrent un soutien incroyable aux personnes diabétiques. En encourageant un mode de vie sain, elles peuvent avoir un effet considérable sur la gestion du diabète et contribuer à la prévention du diabète de type 2. Les familles jouent également un rôle important dans la détection du diabète et soutiennent les activités de gestion quotidiennes, telles que la surveillance de la glycémie et le soutien émotionnel. »

« Les histoires incroyables que nous publions aujourd'hui nous ont permis de constater combien l'aide apportée par les familles est inestimable. Nous sommes ravis de soutenir cette année encore la Journée mondiale du diabète en soulignant le rôle crucial des familles dans la détection, la prévention et la gestion du diabète. »

Il a ajouté : « En tant que société fournissant des solutions destinées à autonomiser les personnes diabétiques, nous pensons également qu'il est important de souligner l'impact du diabète sur chaque membre de la famille, et non seulement sur les personnes atteintes par cette maladie. Nous espérons que les vidéos de ces familles inspirantes contribuera à sensibiliser le monde au diabète. »

La campagne a pour objectif de reproduire le succès des campagnes Ascensia de soutien à la Journée mondiale du diabète des années précédentes. L'année dernière, Ascensia a mis en ligne 38 oeuvres d'art numérique illustrant comment les familles soutiennent et inspirent les personnes diabétiques dans le monde entier. Grâce à un contenu produit en 24 langues et partagé dans 30 pays, la campagne a touché plus de 7 millions de personnes à travers le monde. Pour voir la campagne de l'année dernière, consultez le site www.ascensia.com/wdd2018/.

Pour nous aider à célébrer le rôle essentiel des familles dans les soins liés au diabète et pour manifester votre soutien à la Journée mondiale du diabète 2019, aimez et partagez les récits inspirants de notre campagne ou réagissez à ces derniers sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram d'Ascensia Diabetes Care.

