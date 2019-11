Nuvectra® maintient la prise en charge de ses patients actuels dotés de l'implant Algovita® alors que la société dépose volontairement une requête en vertu du chapitre 11





PLANO, Texas, 14 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvectra Corporation (NASDAQ : NVTR) (« Nuvectra » ou la « Société »), un fabricant de dispositifs médicaux pour la neurostimulation, a annoncé aujourd'hui son choix de déposer une requête volontaire pour sa réorganisation en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis devant le tribunal américain des faillites du district oriental du Texas (le « tribunal »). La société a l'intention de recourir à ce processus sous contrôle judiciaire pour poursuivre son examen d'une série d'options visant à maximiser sa valeur et à respecter ses obligations financières. Le conseil d'administration et l'équipe de direction continuent de croire que la société et ses actifs ont une valeur considérable et explorent diverses options, notamment la vente de la société dans son ensemble, du système de stimulation de la moelle épinière Algovita (« Algovita »), de Virtis® ou d'actifs spécifiés.



En outre, Nuvectra s'est engagée à aider les patients existants utilisant Algovita, ainsi que les médecins, les cliniciens et les établissements traitant des patients dotés de l'implant Algovita. Le processus sous contrôle judiciaire n'affectera pas la sécurité ou la fonctionnalité d'Algovita. En attendant, la société suspend actuellement sa prise en charge pour les futurs implants jusqu'à ce que son avenir soit déterminé et recommande aux médecins de cesser toute nouvelle implantation, ainsi que les procédures d'essai et les études cliniques en cours.

Le Dr Fred Parks, président-directeur général de Nuvectra, a déclaré : « Depuis sa création en tant qu'entreprise indépendante, Nuvectra investit dans sa mission d'aider les médecins à améliorer la vie des personnes souffrant de maladies chroniques. Nous avons réussi à lancer Algovita sur le marché et comptons des opportunités en préparation, y compris Virtis, qui, selon nous, générera de la valeur dans le futur. Pour financer nos efforts d'innovation et de commercialisation, la société s'est fortement endettée. Nous avons travaillé à trouver une solution de rechange grâce à notre vaste examen des options pour notre entreprise au cours des derniers mois. À la suite de discussions constructives avec nos prêteurs, le processus sous contrôle judiciaire que nous entamons aujourd'hui nous donnera le temps et la souplesse nécessaires pour poursuivre notre examen des options, maximiser la valeur de nos actifs et respecter nos obligations financières.

Le Dr Parks a ajouté : « Nous nous engageons à aider les patients qui utilisent notre appareil, ainsi que leurs médecins et cliniciens, en maintenant une équipe de spécialistes cliniques et de spécialistes en assistance pour le produit. »

Les patients ou les médecins qui ont des questions concernant Algovita doivent contacter le service clientèle de Nuvectra en composant le 1-844-727-7897 (ou le + 1-214-618-4980 en dehors des États-Unis) et en sélectionnant l'option 1 ou en envoyant un courrier électronique à l'adresse support@nuvectramed.com .

La société a déposé un certain nombre de requêtes usuelles demandant l'autorisation du tribunal pour soutenir ses activités au cours du processus sous contrôle judiciaire, dont une requête consensuelle de garanties en numéraire et une requête de paiement du salaire et des avantages sociaux des employés. La société s'attend à recevoir l'approbation de la Cour sous peu concernant ces demandes.

Informations complémentaires

Des ressources supplémentaires pour les fournisseurs et autres parties externes, notamment les dossiers des tribunaux et autres documents liés au processus du chapitre 11, sont disponibles sur un site Web géré par l'agent de réclamation de Nuvectra, KCC, à l'adresse http://www.kccllc.net/nuvectra . Des informations sont également disponibles en composant le 1-888-201-2205 (États-Unis et Canada) ou le + 1-310-751-1839 (international).

Norton Rose Fulbright US LLP et Dorsey & Whitney LLP exercent les fonctions de conseillers juridiques de la société et Alvarez & Marsal fait office de conseiller en restructuration.

À propos de Nuvectra Corporation

Nuvectra® est une société axée sur la neurostimulation dont la vocation est d'aider les médecins à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Le système de stimulation de la moelle épinière (SCS) Algovita® est notre première offre commerciale. Il possède le marquage CE et est approuvé par la FDA pour le traitement de la douleur chronique réfractaire du tronc et/ou des membres. Notre plateforme technologique innovante dispose également de capacités en cours de développement pour prendre en charge d'autres indications telles que la neuromodulation sacrale (SNM) pour le traitement de la vessie hyperactive et la stimulation cérébrale profonde (SCP) pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », notamment nos déclarations concernant les perspectives de Nuvectra en tant que société indépendante cotée en bourse. Les déclarations prospectives ne reposent que sur nos opinions, attentes et hypothèses actuelles concernant l'avenir de notre entreprise, nos plans et stratégies futurs, nos projections, les événements et les tendances anticipés, la conjoncture économique et d'autres conditions futures, et sont donc soumises à des incertitudes inhérentes, des risques et des changements de circonstances difficiles à prévoir, pouvant échapper à notre contrôle. Nos performances réelles peuvent différer matériellement de celles indiquées dans les déclarations prospectives. Par conséquent, vous ne devez vous fier à aucune de ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective que nous formulons est basée uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et ne concerne que la date à laquelle elle est faite. Parmi les facteurs importants qui pourraient entraîner une différence substantielle entre nos résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives, citons : (i) notre capacité à nous développer de manière fructueuse et la poursuite des opérations durant le processus sous contrôle judiciaire ; (ii) notre capacité à vendre avec succès des actifs ou à prendre d'autres mesures pour maximiser la valeur et respecter nos obligations financières dans le cadre du processus sous contrôle judiciaire ; (iii) les effets négatifs potentiels du processus sous contrôle judiciaire sur nos liquidités et nos résultats d'exploitation ; (iv) la possibilité de décisions défavorables dans le processus approuvé par la cour, y compris la possibilité que nous ne puissions pas obtenir l'approbation en temps voulu en ce qui concerne les requêtes que nous avons déposées ou que nous déposerons à l'avenir ; (v) le risque que des requêtes déposées par des tiers puissent prolonger ou entraver nos objectifs dans le cadre du processus sous contrôle judiciaire ; (vi) l'attrition des employés et notre capacité à fidéliser la direction et d'autres membres clés du personnel en raison de distractions et d'incertitudes, notamment notre capacité à fournir une rémunération et des avantages adéquats au cours du processus sous contrôle judiciaire ; (vii) notre capacité à entretenir des relations avec les fournisseurs, les clients, les employés et les autres tiers et les autorités de réglementation à la suite du processus sous contrôle judiciaire ; (viii) les effets des pétitions de réorganisation sur nous et sur les intérêts de nos divers constituants, y compris les détenteurs de nos actions ordinaires ; (ix) les conséquences néfastes que les requêtes en réorganisation pourraient avoir sur notre capacité à accéder aux marchés des capitaux à l'avenir, si nous le souhaitons ; (x) la durée pendant laquelle nous fonctionnerons selon le processus sous contrôle judiciaire et la disponibilité continue de fonds de roulement pendant la durée de la procédure ; (xi) l'augmentation des coûts administratifs et juridiques liés au processus sous contrôle judiciaire et d'autres litiges et risques inhérents à un processus de réorganisation ; (xii) notre capacité à commercialiser avec succès Algovita et à mettre au point des améliorations d'Algovita ; (xiii) l'incertitude et le moment opportun afin d'obtenir les approbations réglementaires aux États-Unis et en Europe pour notre système de neuromodulation Virtis sacral ; (xiv) l'étendue de la protection de nos droits de propriété intellectuelle couvrant Algovita et d'autres produits utilisant notre plateforme technologique de neurostimulation, ainsi que de toute amélioration du produit ; et (xv) notre conformité à toutes les exigences réglementaires et légales concernant les dispositifs médicaux implantables et les interactions avec les professionnels de la santé. Veuillez vous reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Nuvectra sur formulaire 10-K et nos autres dossiers trimestriels et périodiques pour une description de ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, écrites ou orales, pouvant être formulées de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou de toute autre manière.

