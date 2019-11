Le FPI PRO présente d'excellents résultats pour le troisième trimestre de 2019





hausse de 45,5 % du total de l'actif par rapport au troisième trimestre de 2018

hausse de 29,7 % des produits tirés des immeubles par rapport au troisième trimestre de 2018

augmentation de 28,3 % du résultat d'exploitation net 1) par rapport au troisième trimestre de 2018

hausse de 45,6 % du montant net des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par rapport au troisième trimestre de 2018

augmentation de 38,8 % des FTEA 1 ) par rapport au troisième trimestre de 2018

renouvellement de 91 % des baux venant à échéance en 2019

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (le « troisième trimestre ») clos le 30 septembre 2019.

« L'exercice 2019 a été exceptionnel pour le FPI PRO jusqu'à maintenant, et je suis très heureux du maintien de notre croissance et de la solidité de notre situation financière, » a déclaré Jim Beckerleg, président et chef de l'exploitation, FPI PRO.

« Durant le troisième trimestre de 2019, nous avons haussé de façon importante le résultat d'exploitation net. De plus, le résultat d'exploitation net des immeubles comparables et les taux d'occupation sont demeurés élevés, ce qui reflète la robustesse des fondements de notre modèle d'affaires. Le troisième trimestre a également marqué l'acquisition réussie de sept actifs de grande qualité sur une base relutive, et de notre plus important placement de titres de capitaux propres à ce jour. Conformément à notre stratégie de croissance, la pleine affectation du produit tiré de notre placement de titres de capitaux propres et le moment où il sera affecté auront une incidence relutive sur nos FTEA et le ratio de paiement au cours des prochains mois, » a ajouté M. Beckerleg.

« Grâce à l'étendue accrue de nos activités et à notre profil de croissance, nous avons maintenant accès à des immeubles situés dans des centres urbains plus importants, le tiers de notre SLB se trouvant maintenant dans les régions attrayantes de Montréal et d'Ottawa. Durant le trimestre, nous avons également augmenté notre exposition aux secteurs des immeubles industriels et des immeubles commerciaux à vocation mixte, qui représentent plus de 64 % de notre SLB, » a également affirmé M. Beckerleg.

« Nos fonctions de gestion des actifs et des immeubles sont maintenant bien intégrées, ce qui a donné lieu à des synergies opérationnelles qui amélioreront les résultats au fil du temps, à l'avantage des porteurs de parts. Maintenant que le passage à la TSX et le rapatriement à l'interne de la fonction de gestion des actifs sont derrière nous, nos paramètres opérationnels clés peuvent refléter notre solide momentum tandis que nous demeurons concentrés sur la concrétisation de notre vision qui consiste à bâtir un FPI canadien à moyenne capitalisation, diversifié et de grande qualité, » a conclu M. Beckerleg.

TABLEAU 1 - FAITS SAILLANTS

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts, les montants par part et à moins d'indication contraire) Trimestre

clos le

30 sept. 2019

Trimestre

clos le

30 sept. 2018

Période de

neuf mois close le

30 sept. 2019

Période de

neuf mois close le

30 sept. 2018

Données financières















Produits tirés des immeubles 13 241 $ 10 210 $ 40 312 $ 28 682 $ Résultat d'exploitation net (REN)1) 8 525 $ 6 643 $ 25 431 $ 18 389 $ Total de l'actif 628 604 $ 432 176 $ 628 604 $ 432 176 $ Dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) 56,72 %

51,05 %

56,72 %

51,05 %

Ratio de couverture des intérêts1) 2,8x

2,5x

2,7x

2,6x

Ratio de couverture du service de la dette1) 1,7x

1,6x

1,7x

1,6x

Taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires 3,74 %

3,82 %

3,74 %

3,82 %

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net 5 339 $ 3 666 $ 9 498 $ 9 024 $ Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)1)3) 4 410 $ 3 344 $ 10 279 $ 8 335 $ FTE de base par part1)2) 0,1234 $ 0,1317 $ 0,3126 $ 0,3410 $ FTE dilués par part1)2) 0,1205 $ 0,1288 $ 0,3050 $ 0,3345 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés (FTEA)1) 5 070 $ 3 652 $ 14 747 $ 10 107 $ FTEA de base par part1)2) 0,1419 $ 0,1438 $ 0,4485 $ 0,4135 $ FTEA dilués par part1)2) 0,1386 $ 0,1407 $ 0,4376 $ 0,4056 $ Ratio de distribution des FTEA de base1) 111,0 %

109,6 %

105,4 %

114,3 %

Ratio de distribution des FTEA dilués1) 113,6 %

111,9 %

108,0 %

116,5 %







1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». 2) Le total des parts de base est composé de parts (terme défini dans les présentes) et de parts de catégorie B (terme également défini dans les présentes). Le total des parts diluées comprend également des parts de fiducie différées et les parts de fiducie assujetties à des restrictions émises dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI. 3) Inclut des coûts de transaction non récurrents liés au rapatriement à l'interne de la fonction de gestion et au passage à la TSX (terme défini dans les présentes) de,0 $ et de 3 076 $, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois close le 30 septembre 2019.

LE FPI PRO détenait 91 immeubles de placement au 30 septembre 2019 comparativement à 76 à la même période de l'exercice précédent. Le total de l'actif s'élevait à 628,6 millions de dollars au 30 septembre 2019, soit 196,4 millions de dollars, ou 45,5 %, de plus que les 432,2 millions de dollars enregistrés au 30 septembre 2018. Cette hausse est principalement attribuable à l'acquisition de 15 immeubles de placement au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

Durant le trimestre, le FPI PRO a acquis sept immeubles en contrepartie de 97,8 millions de dollars, qui représentent une superficie locative brute (« SLB ») totalisant 696 000 pieds carrés. Ces immeubles comprennent une tour de bureaux de style boutique située dans le quartier des affaires d'Ottawa et un immeuble industriel à vocation mixte de catégorie A situé à Kanata, en Ontario, en plus d'un portefeuille constitué de cinq immeubles destinés à l'industrie légère se trouvant à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le 16 août 2019, le FPI PRO a procédé à la clôture de son placement public annoncé auparavant de parts de fiducie du FPI (les « parts »), par voie de prise ferme, au prix de 7,00 $ chacune, aux termes duquel 8 222 500 parts ont été émises pour un produit brut total de 57,6 millions de dollars, ce qui comprend les 1 072 500 parts émises à l'exercice intégral de l'option de surallocation.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2019 :

Les produits tirés des immeubles ont atteint 13,2 millions de dollars. Cette hausse de 3,0 millions de dollars, ou 29,7 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à l'augmentation des produits d'exploitation tirés des acquisitions d'immeubles réalisées sur une période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables[2] ) s'est chiffré à 6,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,1 million de dollars, ou 1,4 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à des tarifs de location plus élevés, aux synergies dégagées de la gestion d'immeubles et à une augmentation des taux d'occupation comparativement à ceux de la période correspondante de 2018.

s'est chiffré à 6,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,1 million de dollars, ou 1,4 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à des tarifs de location plus élevés, aux synergies dégagées de la gestion d'immeubles et à une augmentation des taux d'occupation comparativement à ceux de la période correspondante de 2018. Le résultat d'exploitation net 1) a atteint 8,5 millions de dollars, soit 1,9 million de dollars ou 28,3 % de plus que les 6,6 millions de dollars réalisés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

a atteint 8,5 millions de dollars, soit 1,9 million de dollars ou 28,3 % de plus que les 6,6 millions de dollars réalisés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse résulte principalement de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019. Les FTEA 1) ont totalisé 5,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,4 million de dollars comparativement aux 3,7 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice dernier ou une hausse de 38,8 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

ont totalisé 5,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,4 million de dollars comparativement aux 3,7 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice dernier ou une hausse de 38,8 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019. Le ratio de distribution des FTEA 1) était de 111,0 % comparativement à 109,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation résulte principalement de l'incidence du décalage entre l'affectation des fonds provenant du placement de titres de capitaux propres effectué à la mi?août 2019 et les acquisitions d'immeubles réalisées à la fin de septembre 2019, auxquelles la majeure partie des fonds a été affectée. Le niveau de participation actuel aux termes du régime de réinvestissement des distributions du FPI (le « RRD ») est d'environ 10 %, ce qui réduit les besoins en matière de liquidités du FPI pour le versement des distributions et n'est pas reflété dans le ratio de distribution des FTEA.

était de 111,0 % comparativement à 109,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation résulte principalement de l'incidence du décalage entre l'affectation des fonds provenant du placement de titres de capitaux propres effectué à la mi?août 2019 et les acquisitions d'immeubles réalisées à la fin de septembre 2019, auxquelles la majeure partie des fonds a été affectée. Le niveau de participation actuel aux termes du régime de réinvestissement des distributions du FPI (le « RRD ») est d'environ 10 %, ce qui réduit les besoins en matière de liquidités du FPI pour le versement des distributions et n'est pas reflété dans le ratio de distribution des FTEA. Le total de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute1) s'établissait à 56,72 % au 30 septembre 2019, comparativement à 51,05 % à la même date en 2018. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires à la fin du troisième trimestre était en baisse, passant de 3,82 % au 30 septembre 2018 à 3,74 %.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 :

Les produits tirés des immeubles se sont élevés à 40,3 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse de 11,6 millions de dollars, ou 40,5 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, qui s'explique principalement par l'augmentation des produits tirés des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) a atteint 17,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,8 million de dollars, ou 4,8 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement de tarifs de location plus élevés, des synergies dégagées de la gestion d'immeubles et d'une augmentation des taux d'occupation comparativement à ceux de la période correspondante de 2018.

a atteint 17,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 0,8 million de dollars, ou 4,8 %, comparativement à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement de tarifs de location plus élevés, des synergies dégagées de la gestion d'immeubles et d'une augmentation des taux d'occupation comparativement à ceux de la période correspondante de 2018. Le résultat d'exploitation net 1) était de 25,4 millions de dollars, en hausse de 7,0 millions de dollars, ou 38,3 %, comparativement aux 18,4 millions de dollars enregistrés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement le fruit de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

était de 25,4 millions de dollars, en hausse de 7,0 millions de dollars, ou 38,3 %, comparativement aux 18,4 millions de dollars enregistrés pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement le fruit de l'incidence favorable des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019. Les FTEA 1) ont totalisé 14,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,6 millions de dollars comparativement aux 10,1 millions de dollars enregistrés pour l'exercice précédent, ou une hausse de 45,9 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

ont totalisé 14,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,6 millions de dollars comparativement aux 10,1 millions de dollars enregistrés pour l'exercice précédent, ou une hausse de 45,9 % d'un exercice à l'autre. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019. Le ratio de distribution des FTEA[3]) s'est établi à 105,4 % comparativement à 114,3 % pour la même période de l'exercice précédent. Cette amélioration traduit principalement l'incidence des fonds réunis en septembre 2018 dans le cadre d'un appel public à l'épargne, qui ont été entièrement utilisés au premier trimestre de 2019, laquelle a été partiellement annulée par l'incidence du décalage entre l'affectation des fonds réunis dans le cadre du placement de titres de capitaux propres effectué à la mi?août 2019 et les acquisitions d'immeubles réalisées à la fin de septembre 2019, auxquelles la majeure partie des fonds a été affectée. Le niveau de participation actuel aux termes du RRD est d'environ 10 %, ce qui réduit les besoins en matière de liquidités du FPI pour le versement des distributions et n'est pas reflété dans le ratio de distribution des FTEA.

TABLEAU 2 - RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL NET

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre

clos le

30 sept. 2019

Trimestre

clos le

30 sept. 2018

Période de

neuf mois

close le

30 sept. 2019

Période de

neuf mois

close le

30 sept. 2018

Produits tirés des immeubles 13 241

10 210 $ 40 312 $ 28 682 $ Charges d'exploitation des immeubles 4 716 $ 3 567

14 881

10 293

Résultat d'exploitation net (REN)1) 8 525

6 643

25 431

18 389

Frais généraux et administratifs 623

458

1 720

1 332

Charge liée au régime incitatif à long terme 662

335

2 329

708

Amortissement des immobilisations corporelles 65

13

137

34

Amortissement des immobilisations incorporelles 93

-

279

-

Charges d'intérêts et coûts de financement 3 094

2 636

9 644

6 905

Distributions - Parts de catégorie B 407

438

1 255

1 167

Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 155

(107)

4 081

(260)

Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement (3 255)

(6 767)

(9 983)

(4 825)

Autres produits (599)

(553)

(1 944)

(553)

Autres charges 370

368

1 180

368

Coûts des transactions -

26

3 076

501

Coûts de remboursement de la dette -

-

-

719

Résultat global, montant net 6 910 $ 9 796 $ 13 657 $ 12 293 $





1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation »

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, le montant net du résultat global a atteint 6,9 millions de dollars comparativement à 9,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette diminution de 2,9 millions de dollars traduit principalement l'écart de 3,5 millions de dollars entre le profit sur la juste valeur hors trésorerie réalisé sur les immeubles de placement pour le troisième trimestre de 2019 et celui réalisé pour la période correspondante de l'exercice précédent, qui est partiellement compensé par l'incidence des acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, le montant net du résultat global a atteint 13,7 millions de dollars, soit 1,4 million de plus que les 12,3 millions de dollars réalisés pour la période correspondante de l'exercice précédent, principalement en raison de l'incidence d'acquisitions d'immeubles réalisées au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019, conjuguée à une hausse du profit sur la juste valeur hors trésorerie de 5,2 millions de dollars réalisé sur les immeubles de placement, qui a été partiellement annulée par des coûts de transaction non récurrents de 3,1 millions de dollars liés au rapatriement à l'interne de la fonction de gestion d'actifs du FPI PRO et au passage à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

TABLEAU 3 - LOYER DE BASE DE l'ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE

PAR CATÉGORIE D'ACTIFS



30 sept. 2019 30 sept. 2018

Nombre

d'immeubles % du loyer de

base Nombre

d'immeubles % du loyer de

base Commerces de détail 49 37,8 49 54,2 Commerciaux à vocation mixte 8 17,9 7 12,5 Bureaux 10 16,2 4 7,4 Industriels 24 28,2 16 25,9 TOTAL 91 100,0 76 100,0

PAR PROVINCE



30 sept. 2019 30 sept. 2018

Nombre

d'immeubles % du loyer de

base Nombre

d'immeubles % du loyer de

base Provinces maritimes 37 40,6 32 51,1 Québec 16 15,3 15 20,1 Ouest canadien 26 14,8 26 21,5 Ontario 12 29,4 3 7,3 TOTAL 91 100,0 76 100,0

Les acquisitions réalisées durant les 12 derniers mois ont contribué à diversifier le portefeuille d'actifs du FPI PRO. L'exposition du FPI PRO au secteur des immeubles industriels a augmenté pour atteindre 28,2 % tout comme son exposition au secteur des immeubles commerciaux à vocation mixte et des immeubles de bureaux, qui a atteint 17,9 % et 16,2 %, respectivement, à la fin du troisième trimestre de 2019. Les acquisitions ont également élargi la présence du FPI PRO sur le marché ontarien, la portant à 29,4 % à la fin du trimestre clos le 30 septembre 2019.

TABLEAU 4 - FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS



30 sept.

2019 30 sept.

2018





Données d'exploitation



Nombre d'immeubles 91 76 Superficie locative brute (en pieds carrés) 4 396 004 3 041 030 Taux d'occupation1) 98,2 % 98,1 % Durée restante moyenne pondérée des baux (en années) 5,6 6,5





1) Le taux d'occupation comprend les contrats de location pour une occupation future de locaux actuellement vacants. La direction estime qu'en incluant les locaux réservés, elle présente un rapport plus équilibré. Au 30 septembre 2019, les locaux réservés correspondaient à une SLB d'environ 30 327 pieds carrés (79 989 pieds carrés au 30 septembre 2018).

La SLB a augmenté de 44,6 % pour atteindre 4 396 004 pieds carrés au 30 septembre 2019, comparativement à 3 041 030 pieds carrés au 30 septembre 2018. Cette hausse de 1 354 974 pieds carrés de la SLB résulte de l'acquisition de 15 immeubles de placement au cours de la période de 12 mois close le 30 septembre 2019.

Le taux d'occupation est demeuré stable à 98,2 % au 30 septembre 2019, comparativement à 98,1 % pour l'exercice antérieur. Les 10 principaux locataires du portefeuille du FPI PRO, qui sont des entreprises réputées de qualité, représentaient environ 34,9 % du loyer de base annualisé des baux en vigueur et des locaux réservés au 30 septembre 2019 et la durée moyenne restante des contrats de location est d'environ 7,5 ans, tandis que les locataires dont la qualité du crédit est élevée représentent 45,5 % du loyer de base annualisé des baux en vigueur.

La durée restante moyenne pondérée des baux est de 5,6 ans pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, comparativement à 6,5 ans pour la période correspondante de 2018. Plus de 91 % des baux du FPI PRO qui viennent à échéance en 2019 ont été renouvelés en date du 30 septembre 2019.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts totalisant 0,0525 $ par part ont été déclarées chaque mois durant le trimestre clos le 30 septembre 2019, ce qui représente des distributions de 0,63 $ par part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B (les « parts de catégorie B ») de la Société en commandite FPI PRO, qui est une filiale du FPI.

Le 22 octobre 2019, le FPI PRO a annoncé une distribution au comptant de 0,0525 $ par part pour le mois d'octobre 2019. Cette distribution est payable le 15 novembre 2019 aux porteurs de parts inscrits au 31 octobre 2019.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Étant donné la situation économique actuelle au Canada, la direction prévoit que les taux d'intérêt demeureront faibles et que le niveau de liquidités dans le marché restera élevé. Les perspectives pour le marché immobilier devraient également demeurer favorables, grâce à une forte demande pour les immeubles et à un raffermissement des tarifs de location.

La direction demeure à l'affût des occasions qui lui permettraient de faire croître, de diversifier et d'améliorer stratégiquement son portefeuille d'actifs, tant dans les catégories d'actifs où la demande est forte que dans les provinces où l'économie est robuste et résiliente, ainsi que de réaliser des économies d'échelle supplémentaires.

Détails concernant la conférence téléphonique et la diffusion Web à l'intention des investisseurs

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le résultat d'exploitation net des immeubles comparables (ou REN des immeubles comparables), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ou FTEA, le ratio de distribution des FTEA, le résultat d'exploitation net ou REN, la dette en pourcentage de la valeur comptable brute, la valeur comptable brute, le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture du service de la dette et les flux de trésorerie d'exploitation ou FTE. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous?jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles?ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, qui est affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'incidence des acquisitions récentes sur le rendement financier futur du FPI, l'incidence d'opérations récentes sur les FTEA par part du FPI et le ratio de distribution des FTEA du FPI, la capacité du FPI d'exécuter sa stratégie de croissance, la performance des marchés immobiliers ainsi que le versement et le niveau des distributions futures. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits nouveaux prévus pour l'avenir.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de TSX) ne sont responsables du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.

FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 91 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada, représentant une superficie locative brute de plus de 4,4 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.









1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

