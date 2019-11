Décision récente du CRTC sur les tarifs d'accès Internet de gros - Vidéotron réitère son inquiétude quant aux conséquences importantes d'un retard technologique sur nos communautés





MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Vidéotron entreprend une nouvelle démarche afin de sensibiliser les autorités quant aux importantes conséquences liées à la récente décision du CRTC sur les tarifs d'accès Internet de gros. En ce sens, tel que prévu par la Loi, Vidéotron et d'autres câblodistributeurs au pays, interpellent formellement le gouvernement fédéral dans le cadre d'un processus d'appel devant le cabinet.

Au sein de la démarche déposée aujourd'hui, Vidéotron déplore que le CRTC ne reconnaisse pas le travail acharné des câblodistributeurs à bâtir des infrastructures de qualité pour faire vivre l'ère numérique à tous nos concitoyens. En agissant ainsi, l'organisme fédéral provoque inévitablement un ralentissement de l'investissement et donc, un retard technologique pour nos communautés.

Nos infrastructures, un avantage technologique exceptionnel

Aujourd'hui, le réseau de Vidéotron dessert des territoires où résident plus de 90 % de la population du Québec. Après avoir effectué des investissements colossaux dans son réseau pour en assurer sa fiabilité, le Québec, grâce à un de ses fleurons qu'est Vidéotron, possède maintenant un des plus grands réseaux hybrides fibre optique-câble coaxial en Amérique du Nord. Voilà un avantage technologique exceptionnel puisque, autant pour nos familles que nos entreprises, l'accès à Internet est maintenant aussi vital que d'autres services essentiels comme l'eau et l'électricité.

« Le CRTC choisit de freiner le rythme des investissements technologiques à un moment de notre histoire où tous sont de plus en plus connectés. Il est inconcevable de ralentir et voilà pourquoi nous sommes déterminés à sensibiliser nos décideurs sur ce sujet. Les conséquences pour tous sont trop importantes pour ne pas agir dès maintenant » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Déjà des conséquences importantes

À l'aube de la 5G et au moment où nos gouvernements s'engagent à connecter le plus de gens possible, Vidéotron a dû réévaluer ses critères d'investissement dans son réseau et ceux-ci ont maintenant été resserrés. L'entreprise a malheureusement été contrainte de retirer son service d'accès Internet de vitesse GIGA. Par conséquent, la vitesse à laquelle Vidéotron déploiera les plus récentes innovations à travers son réseau sera nécessairement moindre et il va de soi que d'autres contrecoups sont certainement attendus, à court et moyen terme, au sein de l'industrie.

En terminant, Vidéotron a confiance que les autorités concernées sauront prendre les décisions nécessaires afin de garder le cap sur la participation de tous à la révolution numérique en cours. Pour sa part, Vidéotron souhaite continuer de connecter les Québécois sur des infrastructures supérieures et robustes, un besoin quotidien maintenant essentiel pour le bien-être des Québécois de toutes les régions.

