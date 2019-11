Retombées positives du 5G pour les régions rurales et urbaines





Un nouveau rapport de l'ACTS dévoile que le 5G aura une incidence positive sur les secteurs du transport, de l'agriculture, de l'énergie et de la connectivité rurale, et ce partout au Canada.

OTTAWA, le 13 nov. 2019 /CNW/ - La construction des réseaux 5G aura d'importantes répercussions sur l'économie et la qualité de vie des Canadiens de partout, ceux des régions rurales comme ceux des centres urbains. Voilà ce que nous dévoile un récent rapport commandité par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) et produit par Accenture Strategy.

Le rapport Accélération du 5G au Canada - Avantages pour les villes et les collectivités rurales dévoile de quelle manière les communautés urbaines et rurales pourront tirer parti des réseaux 5G (qui sont différents des autres générations de réseaux sans fil).

«?Les réseaux 5G et ses avantages de rapidité, de fiabilité et de capacité nettement plus élevées que les réseaux précédents permettront aux Canadiens et aux entreprises d'ici d'utiliser la technologie mobile comme jamais auparavant, a déclaré Tejas Rao, directeur général et chef de la division Global 5G d'Accenture. Cela ouvrira également la voie à de nouvelles opportunités que nous sommes incapables d'imaginer aujourd'hui, mais qui transformeront nos vies. L'industrie des télécommunications jouera un rôle déterminant dans la mise en évidence de tout le spectre de ces opportunités.?»

Dans le contexte où le Canada s'apprête à construire des réseaux 5G à la grandeur du pays, le rapport met en évidence les retombées économiques de ces réseaux à près de 40 milliards de dollars du PIB total annuel d'ici 2026, ainsi que la création de 250?000 emplois à l'année au cours de la même période.

Le 5G est aussi l'occasion pour l'industrie des télécommunications de passer à un tout autre niveau en matière d'innovation et de rivalité face à la concurrence, de promouvoir de nouveaux modèles d'affaires et d'exploitation, de créer des écosystèmes efficaces et de générer de nouvelles ressources. Tout cela contribuera au positionnement de l'industrie comme chef de file dans le secteur au cours des prochaines années. Les exploitants et les fournisseurs d'équipement de réseaux collaboreront avec les gouvernements locaux pour avoir accès à l'infrastructure et développer le 5G, ce qui donnera lieu à des innovations, comme les services de ville connectée et la connectivité haute vitesse en région rurale. Le gouvernement du Canada devra également conserver une réglementation souple qui favorise les investissements nécessaires pour la construction des réseaux 5G.

Le rapport met en évidence les principaux secteurs qui bénéficieront de la construction des réseaux 5G, y compris :

Transport & Mobilité : Applications à grande échelle de la gestion intelligente du trafic.

Applications à grande échelle de la gestion intelligente du trafic. Agriculture : Technologies novatrices pour la gestion des récoltes et des sols.

Technologies novatrices pour la gestion des récoltes et des sols. Gestion de l'énergie : Densification intelligente des capteurs de grille et éclairage intelligent des voies publiques.

Densification intelligente des capteurs de grille et éclairage intelligent des voies publiques. Connectivité rurale : Déploiement efficace de la large bande dans les régions mal desservies.

«?Il est fascinant de voir toute la gamme d'avantages de la technologie 5G et leurs avantages pour les Canadiens de partout, peu importe s'ils vivent dans une région ou un centre urbain, a affirmé Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS. Plusieurs personnes croient que les nouvelles technologies profiteront seulement aux résidents et entreprises de nos grandes villes, mais le rapport montre bien que ce ne sera pas le cas. Le rapport présente en effet des exemples qui prouvent que le 5G peut améliorer la qualité de vie de tous, peu importe le lieu de résidence et de travail. Pourvu que les politiques gouvernementales favorisent l'investissement dans l'infrastructure du sans fil, de même que la collaboration avec les fournisseurs du secteur des télécommunications, nous verrons que les réseaux 5G auront un effet positif dans la vie de tous les Canadiens.?»

Le rapport met en évidence le rôle du gouvernement du Canada dans la construction accélérée des réseaux 5G partout au Canada. Il peut encourager l'innovation dans les technologies avancées, soutenir l'investissement dans l'infrastructure sans fil et faciliter la collaboration en matière d'application novatrice du 5G au sein du secteur des télécommunications.

Pour consulter le rapport, cliquez ici.

À propos de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. Elle représente l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation et en fait activement la promotion dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

SOURCE Canadian Wireless Telecommunications Association

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :