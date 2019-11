Placements CI fournit une mise à jour sur les fusions de fonds qu'elle propose et annonce des changements de gestionnaires de portefeuille liés à ces fusions





TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a fourni aujourd'hui une mise à jour sur la proposition de fusionner trente fonds de placement avec d'autres mandats et a annoncé des changements de gestionnaires de portefeuilles pour deux fonds.

Conformément à la proposition qui avait été annoncée pour la première fois le 23 septembre 2019, trente mandats (les fonds à dissoudre) seront fusionnés avec d'autres fonds (les fonds maintenus), et les investisseurs de ces fonds recevront des titres d'une valeur équivalente en dollars des fonds maintenus correspondants.

Dans le cas de vingt de ces fusions, l'approbation des porteurs de titres des fonds dissous et de certains fonds Catégorie de société maintenus est requise pour que les fusions puissent avoir lieu. Les porteurs de titres de tous les fonds dissous ont approuvé les propositions de fusions lors des réunions tenues le 11 novembre 2019 à Toronto. Les réunions des porteurs de titres des fonds Catégorie de société maintenus ont été ajournées au 18 novembre 2019.

Les fusions de fonds suivantes ont reçu toutes les approbations requises et prendront effet le ou vers le 22 novembre 2019 :

Fonds à dissoudre Fonds maintenus Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge Fonds d'entreprises de croissance Cambridge1 Fonds d'actions américaines CI Fonds de croissance et de revenu américain Sentry Fonds mondial de petites sociétés CI Fonds d'entreprises de croissance Cambridge1 Fonds canadien de dividendes Harbour Fonds de croissance et de revenu Sentry2 Fonds Harbour Fonds de placements canadiens CI Fonds d'actions mondiales Harbour Fonds de valeur mondiale CI Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour Fonds mondial de croissance et de revenu Signature Fonds de revenu et de croissance Harbour Fonds équilibré canadien Signature Fonds de revenu stratégique Lawrence Park Fonds d'obligations de qualité supérieure CI Fonds d'obligations à rendement élevé Marret Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature3 Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry Fonds de rendement diversifié II Signature4 Fonds d'obligations canadiennes Sentry Fonds d'obligations de base améliorées Signature Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry Mandat privé de revenu fixe canadien CI Fonds de revenu mensuel prudent Sentry Série Portefeuilles de revenu Fonds d'obligations de sociétés Sentry Fonds d'obligations de sociétés Signature Fonds d'actions diversifiées Sentry Fonds de revenu toutes capitalisations Sentry Fonds d'énergie Sentry Catégorie de société énergie mondiale Signature Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry Fonds mondial de dividendes Cambridge Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature3 Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry Fonds d'entreprises de croissance Cambridge1 Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI Fonds du marché monétaire Sentry Fonds marché monétaire CI Mandat immobilier Signature Fonds d'immobilier mondial Sentry5

Les fusions suivantes entreront en vigueur le ou vers le 3 avril 2020 sous réserve de l'approbation des porteurs de titres des fonds maintenus. Les fonds à dissoudre suivants ont été fermés aux nouveaux investisseurs à compter du 11 novembre 2019 jusqu'à leur fusion l'année prochaine. Les porteurs de titres actuels et les porteurs de titres de comptes carte blanche peuvent continuer de faire des investissements supplémentaires dans les fonds.

Fonds à dissoudre Fonds maintenus Catégorie de société petite capitalisation can-am CI Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge6 Catégorie de société mondiale petites sociétés CI Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge6 Catégorie de société Harbour Catégorie de société de placements canadiens CI Catégorie de société d'actions mondiales Harbour Catégorie de société de valeur mondiale CI Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature Catégorie de société Voyageur Harbour Catégorie de société de placements canadiens CI Catégorie de société aurifère Signature Catégorie de métaux précieux Sentry

1Ce Fonds sera renommé Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge.

2Ce Fonds sera renommé Fonds nord-américain de dividendes CI.

3Ce Fonds sera renommé Fonds d'obligations à rendement élevé Signature.

4Ce Fonds sera renommé Fonds de rendement diversifié Signature.

5Ce Fonds sera renommé Fonds d'immobilier mondial Signature.

6Ce Fonds sera renommé Catégorie de société de petites sociétés mondiales Cambridge.

Changements apportés à la gestion des portefeuilles

À compter d'aujourd'hui, Cambridge Gestion mondiale d'actifs (« Cambridge »), une division de CI, a été nommée gestionnaire de portefeuille du Fonds Catégorie de société petite capitalisation can?am CI et du Fonds Catégorie de société mondiale petites sociétés CI. Dorénavant, ces fonds auront le même gestionnaire de portefeuille que le Fonds Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge, le fonds avec lequel ils seront fusionnés en avril 2020. En préparation pour cette fusion, Cambridge commencera à effectuer la transition des portefeuilles du Fonds Catégorie de société petite capitalisation can-am CI et du Fonds Catégorie de société mondiale petites sociétés CI pour correspondre au portefeuille du Fonds Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge dont l'objectif est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés partout dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des fusions, ainsi qu'une liste des changements de noms de fonds annoncés précédemment qui auront lieu le ou vers le 22 novembre 2019, veuillez consulter la rubrique Renseignements sur la fusion de fonds sur le site Web de CI à www.ci.com.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI Financial Corp. (TSX : CIX) est une société indépendante qui offre des services de gestion mondiale d'actifs et des services-conseils en gestion de patrimoine. Au 31 octobre 2019, CI Financial comptait 178 milliards de dollars en actifs.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Placements CI, le logo de Placements CI et Cambridge sont des marques déposées de CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

SOURCE CI Financial Corp.

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 09:57 et diffusé par :