Traxens présente ses solutions pour l'industrie portuaire à Smart Ports Barcelona





Traxens, une société qui fournit des services et données à forte valeur ajoutée pour l'industrie de la logistique, annonce aujourd'hui qu'elle présentera ses solutions intelligentes de suivi des actifs lors de l'événement Smart Ports Barcelona, Smart Ports, Piers of the Future, du 19 au 21 novembre. Ses solutions sur mesure basées sur l'Internet des objets industriels (IIoT) sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de l'industrie portuaire en fournissant une vision en temps quasi réel de la chaîne logistique mondiale de bout en bout.

La solution de Traxens fournit des données complètes, précises et en temps réel sur le fret, grâce au suivi des actifs logistiques en transit partout dans le monde. La technologie IoT brevetée de Traxens apporte une efficacité et une sécurité accrues, une plus grande transparence et une meilleure utilisation des actifs, tout en offrant de nouvelles opportunités à tous les acteurs impliqués dans la chaîne logistique mondiale.

Avec les solutions de Traxens, les ports peuvent améliorer leur efficacité et l'interopérabilité des systèmes avec un tiers de confiance. Par exemple, le Cargo Community System (CCS) gère la traçabilité dans la zone portuaire, mais il doit également récupérer des informations sur les activités dans le hinterland (l'arrière-pays) et, en général, sur les phases qui précèdent et qui suivent l'expédition. Ceci est rendu possible grâce à la solution Traxens, dont l'objectif est d'améliorer l'information en temps réel et la prévisibilité des flux de marchandises, afin de faciliter les opérations portuaires dans leur ensemble.

Plus spécifiquement, pour l'exportation, les informations recueillies sur le pré- et post-acheminement et sur l'activité dans le hinterland peuvent aider à déterminer l'heure d'arrivée présumée (ETA, Estimated Time of Arrival) aux portes du port. Elles peuvent également permettre d'optimiser l'utilisation des différents types de terminaux et de zones portuaires sèches. Les couloirs de transit et les routes douanières peuvent être sécurisés à l'avance. Enfin, la fonctionnalité de surveillance de l'ouverture des portes des conteneurs secs développée par Traxens peut aider à lutter contre la contamination ou le vol d'actifs.

Les ports du monde entier sont de plus en plus intéressés par ce type de services. Traxens a signé récemment des accords avec certains des plus grands ports européens. Fin 2018, la société a lancé un projet IoT pilote avec le port de Valence, en Espagne, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du port. En juillet 2019, l'entreprise a également rejoint l'initiative française Smart Port in Med en tant que partenaire associé. Traxens est la seule société IoT à soutenir l'association. Plus récemment, Traxens a mis en place un partenariat avec le Port de Rotterdam, aux Pays-Bas, pour le projet de conteneurs intelligents WeAre42. D'autres discussions sont en cours dans le monde entier avec des ports de premier plan.

« Les nouvelles technologies telles que le Big Data, l'automatisation et l'intelligence artificielle, ainsi que les valeurs recherchées aujourd'hui telles que la transparence et la collaboration, entraînent de profonds changements dans tous les secteurs de notre industrie », déclare Claire Perez, représentante du Port de Barcelone. « Nous voulons connecter les différents acteurs de la chaîne logistique avec des plateformes qui rendent les transactions et les procédures administratives plus faciles, plus rapides, plus fiables et plus facilement traçables. »

« L'industrie portuaire cherche à sécuriser ses opérations et à accroître son efficacité. Notre mission est de soutenir ce marché en optimisant les opérations grâce à notre solution IoT sur mesure », déclare Sylvain Prevot, directeur de Traxens Sea Business Unit. « La solution de Traxens est parfaite pour relever ces défis, car nous produisons nos propres données et nous avons développé une norme pour ces données et communications avec l'UN-CEFACT. Notre ambition est de devenir le tiers de confiance de référence pour l'industrie portuaire. »

Le marché mondial des ports intelligents devrait atteindre 4,8 milliards d'euros d'ici 2024, contre 1,5 milliard d'euros en 2019, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25% sur cette période. La capacité à prendre des décisions efficaces et fondées sur les données, et son influence sur l'efficacité globale des ports et la réduction des coûts inutiles, est l'un des principaux facteurs de la croissance de cette industrie. Le secteur de l'automatisation des procédés devrait être le plus important contributeur au marché des ports intelligents au cours de la période concernée.

