TRACE publie la Bribery Risk Matrix 2019 et lance la Bribery Risk Typology





ANNAPOLIS, Maryland, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- TRACE , organisation leader mondiale dans le domaine de l'établissement de normes anti-corruption, a publié la Bribery Risk Matrix TRACE 2019, qui mesure le risque de corruption commerciale dans 200 juridictions. TRACE a également publié la nouvelle Bribery Risk Typology et la carte interactive, qui fournissent un contexte comparatif pour interpréter les résultats de Matrix sur la base de facteurs tels que la fragilité étatique et la complexité économique. Les deux outils sont disponibles dans le TRACE Matrix data browser .

D'après les données de la TRACE Matrix de cette année, la Somalie, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, le Yémen et le Venezuela présentent le risque le plus élevé en matière de demandes de pots-de-vin. La Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande présentent le plus faible risque de corruption.

« La TRACE Matrix fournit des renseignements multidimensionnels et exploitables sur le risque de corruption commerciale qui peuvent être utilisés par les sociétés pour développer des procédures de conformité plus ciblées », a déclaré Alexandra Wrage, présidente de TRACE.

Initialement publiée en 2014 pour répondre au besoin de la communauté des entreprises qui nécessitaient des informations plus fiables sur le risque de corruption commerciale à travers le monde, la TRACE Matrix aborde le risque de demandes de pots-de-vin pour les entreprises, ainsi que le risque de les voir confrontées à des schémas de corruption dans une juridiction donnée.

Accessible au public gratuitement, la TRACE Matrix aide les entreprises à examiner les conditions suivantes qui permettent à la corruption commerciale de se développer : (1) la nature et l'étendue de l'interaction du gouvernement avec le secteur privé ; (2) les attitudes sociétales face à la corruption ainsi que la capacité du gouvernement à faire appliquer son interdiction ; (3) le degré de transparence gouvernementale ; et (4) la capacité de la société civile à contrôler et à dénoncer la corruption.

La Bribery Risk Typology, nouveauté de cette année, regroupe les juridictions en fonction de facteurs ayant été identifiés comme présentant un impact significatif sur l'environnement de risque de corruption au niveau national, notamment la fragilité étatique, la richesse des ressources, le contrôle, l'ampleur économique et la complexité.

« La nouvelle Bribery Risk Typology offre un contexte concret qui aide à interpréter les résultats de la TRACE Matrix », a déclaré Wrage. « Par exemple, on peut s'attendre à voir les États fragiles gouvernés par des régimes autocratiques présenter un ensemble de préoccupations différent des démocraties stables et économiquement complexes. La Bribery Risk Typology permet aux utilisateurs de tirer des conclusions plus pertinentes qu'il ne serait possible d'obtenir à partir d'un simple classement mondial. »

La TRACE Matrix est accessible au public à l'adresse traceinternational.org/trace-matrix . Le Matrix Data Browser est disponible sur matrixbrowser.traceinternational.org .

Visionnez une vidéo de 90 secondes sur la TRACE Matrix ici .

À propos de TRACE

TRACE est une association commerciale de lutte contre la corruption internationalement reconnue, ainsi qu'un fournisseur leader de solutions de gestion des risques tiers à frais partagés. Pour en savoir plus sur TRACE, rendez-vous sur www.TRACEinternational.org .

Communiqué envoyé le 12 novembre 2019 à 10:33 et diffusé par :