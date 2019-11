Le Sommet et salon mondial des capteurs 2019 s'est tenu à Zhengzhou, en Chine





ZHENGZHOU, Chine, 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le gouvernement populaire du Henan, la China Instrument and Control Society (association chinoise des contrôles et instruments), la commission provinciale de développement et de réforme du Henan, le département provincial des sciences et des technologies du Henan, la commission provinciale de l'industrie et des technologies de l'information du Henan, le bureau du comité provincial des affaires étrangères du Henan, l'Association du Henan des sciences et technologies et le gouvernement populaire de la municipalité de Zhengzhou ont organisé le Sommet et salon mondial 2019 des capteurs à Zhengzhou, dans la province du Henan, du 9 au 11 novembre 2019, sous la direction de l'Association chinoise pour la science du ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine.

Le sommet a compté diverses activités telles qu'une conférence, un salon, une compétition, des services et des activités commerciales afin de rassembler les talents du secteur autour de la plateforme de la conférence, de façonner la réunion de marque, de promouvoir les progrès de la technologie des capteurs, d'améliorer la chaîne industrielle en amont et en aval, d'optimiser le développement industriel et d'établir un écosystème industriel.

Plus d'une dizaine d'académiciens ont assisté à la conférence. Des entreprises bien connues t elles que China National Petroleum Corporation, Microsoft, SIEMENS, JD, Panasonic, Omron, GE, Honeywell, Dassault systems, Alibaba Cloud, etc. et plus de 300 entreprises classées au Top 500 mondial, au Top 500 chinois et de l'industrie des capteurs ont participé à la conférence pour présenter les technologies avancées des capteurs, de l'Internet des Objets et de l'Internet industriel.

APUS, une société licorne chinoise qui fournit des services mobiles à 1,4 milliard d'utilisateurs dans le monde, a contribué à la promotion du Sommet et salon mondial des capteurs 2019 via la plateforme intégrée au système APUS et à sa solution de distribution de la publicité par l'IA.

