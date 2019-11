Suspension de la réforme du Programme de l'expérience québécoise : le gouvernement du Québec a pris la bonne décision





MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la décision du gouvernement de suspendre la réforme du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), le temps de tenir un exercice de consultation auprès de toutes les parties prenantes.

« La décision du premier ministre François Legault de suspendre la réforme du PEQ est la bonne décision dans les circonstances. Les consultations que mèneront le ministre Jolin-Barette aideront à déterminer la meilleure façon de continuer d'attirer des étudiants internationaux désireux d'apprendre dans nos établissements d'enseignement et qui sont susceptibles de contribuer par la suite à notre élan économique. Le premier ministre vient de faire preuve de leadership », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7?500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

