Un autre geste pour la préservation du patrimoine bâti - La ministre Nathalie Roy annonce près de 300 000 $ pour la restauration de 2 immeubles patrimoniaux à Lachute





LACHUTE, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Une aide financière de 296 800 $ est octroyée à la municipalité régionale de comté (MRC) d'Argenteuil pour la réalisation de travaux de restauration prévus à l'édifice centenaire de la MRC ainsi qu'à la gare de Lachute. En soutenant la préservation de ces immeubles cités en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le gouvernement du Québec appuie la mise en valeur du patrimoine bâti de la région des Laurentides.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en a fait l'annonce en présence de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, ainsi que du préfet de la MRC d'Argenteuil, M. Scott Pearce, à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Lachute.

Les sommes, issues du programme Aide aux immobilisations du Ministère, sont destinées à soutenir la restauration de la toiture des 2 édifices. Un montant de 249 100 $ est alloué aux travaux visant l'édifice centenaire de la MRC et une somme de 47 700 $ pour ceux de la gare de Lachute.

Citations :

« Cette annonce est chargée d'espoir en notre capacité de préserver, au bénéfice de la population et des futures générations, un patrimoine dont nous sommes fiers. Elle témoigne aussi du fait que votre gouvernement travaille étroitement avec les municipalités afin de prendre soin des ressources culturelles au sein de nos communautés. Je salue d'ailleurs la MRC d'Argenteuil qui prend ses responsabilités et qui fait preuve d'exemplarité en matière de patrimoine. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Ces immeubles font partie presque depuis toujours de la vie sociale et citoyenne de la région. L'édifice centenaire a connu plusieurs vocations, dont celle de palais de justice, avant d'abriter les bureaux de la MRC. La gare a quant à elle joué un rôle déterminant dans le développement industriel et économique de Lachute et des Laurentides, en rendant possible l'implantation d'industries. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Nous pouvons nous réjouir de l'investissement annoncé parce que nous savons à quel point ces deux bâtiments contribuent à la valeur patrimoniale de la MRC d'Argenteuil. Cette annonce reflète bien l'esprit de mobilisation, l'énergie et la détermination des gens du comté d'Argenteuil lorsque vient le temps de mettre en valeur leurs richesses culturelles. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« C'est avec beaucoup de fierté et le sentiment de poser un geste significatif pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti que les membres du conseil de la MRC d'Argenteuil ont autorisé la réalisation de tels travaux, qui auront pour effet de préserver deux édifices identitaires et emblématiques de la région. La MRC d'Argenteuil s'est toujours fait un devoir de protéger son patrimoine et nous remercions le gouvernement du Québec de soutenir nos actions en ce sens. »

Scott Pearce, préfet de la MRC d'Argenteuil

Liens connexes :

Répertoire du patrimoine culturel du Québec : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 11:30 et diffusé par :