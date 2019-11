Nouveau programme Explore Québec : « Une bonne nouvelle pour le développement économique régional » se réjouit l'UMQ





MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réjouit du lancement du programme Explore Québec, qui répond à un engagement pris dans le cadre du Sommet sur le transport aérien régional de février 2018. Depuis maintenant trois ans, l'UMQ demande aux transporteurs aériens ainsi qu'aux gouvernements fédéral et provincial de mettre en place des mesures pour faire diminuer les prix des billets d'avion.

Avec le programme Explore Québec, le gouvernement du Québec répond à l'appel des municipalités. « C'est faire d'une pierre deux coups! Je suis persuadé qu'en mettant en place des incitatifs pour amener plus de touristes en région, ce programme permettra à long terme de bonifier l'offre en transport aérien, de stimuler la concurrence et ainsi de diminuer les prix des billets d'avion pour l'ensemble des usagers. Le travail de l'UMQ donne des résultats. Il faut poursuivre nos efforts pour que le transport aérien devienne une réelle alternative pour tout le monde », a déclaré monsieur Daniel Côté, premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur le transport aérien de l'UMQ et maire de Gaspé.

L'UMQ salue l'investissement de 9,5 millions $ sur quatre ans pour offrir aux touristes québécois et étrangers des forfaits attrayants à tarifs réduits, pour des vols dans des régions touristiques excentrées des grands centres. Les membres du Comité sur le transport aérien de l'UMQ travailleront de concert avec les associations touristiques régionales (ATR) pour faire connaître le nouveau programme et inciter les forfaitistes à s'en prévaloir. Rappelons que l'UMQ avait commandé une étude qui démontrait que les billets d'avion pour les vols régionaux coûtaient 55 % plus cher au Québec qu'ailleurs au Canada.

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec.

