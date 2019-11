La Banque CIBC est nommée meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada par Global Finance





Elle est la seule grande banque canadienne à avoir été nommée dans le plus récent rapport sur les services bancaires numériques.

TORONTO, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Le magazine Global Finance a nommé la Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) meilleur fournisseur de services bancaires numériques en Amérique du Nord dans le cadre de son rapport sur les meilleures banques numériques au monde en 2019. La Banque CIBC a aussi été nommée meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada par Global Finance au mois d'août dernier.

« Nous sommes très heureux d'avoir été nommés meilleur fournisseur de services bancaires numériques au Canada par Global Finance », a déclaré Aayaz Pira, premier vice-président et chef, Services bancaires numériques et directs, Banque CIBC, Simplii Financial. « Cette nomination est à l'image de notre engagement à évoluer et à répondre aux besoins des clients dans le paysage numérique. »

Les lauréats sont sélectionnés en fonction de la force de leur stratégie visant à attirer et à servir les clients des services numériques, de leur capacité à inciter les clients à utiliser leurs services numériques, de la croissance de leur bassin de clients des services numériques, de l'étendue des produits qu'ils offrent, des preuves de gains tangibles découlant de leurs initiatives numériques ainsi que de la conception et des fonctionnalités de leur site Web et de leur site mobile.

Cette nomination survient à la suite des récentes améliorations numériques que la Banque CIBC a apportées; elle est notamment la première des 5 grandes banques du Canada à permettre aux clients de remplacer une carte de crédit perdue ou volée en quelques étapes faciles au moyen de ses services mobiles ou numériques, en plus d'envoyer des avis d'opération par carte de crédit en temps réel et de permettre à ses clients d'activer ou de remplacer instantanément une carte endommagée au moyen des services numériques ou mobiles.

« Nous sommes fiers d'offrir et d'améliorer les fonctionnalités dont les clients ont besoin pour faciliter leurs opérations lorsqu'ils sont pressés », a ajouté M. Pira.

Les lauréats sont sélectionnés par des représentants d'Infosys, un chef de file mondial en matière de services-conseils, de technologie et d'impartition. La sélection finale est faite par des rédacteurs de Global Finance.

Un rapport complet sera présenté dans le numéro de décembre 2019 de Global Finance.

